Resultado da Mega-Sena: sorteio premia única aposta do Sul do ES com bolada
Além do prêmio registrado em Castelo, outras 202 apostas acertaram cinco dezenas em diferentes localidades do país.
Uma aposta registrada em Castelo, no Sul do Espírito Santo, acertou cinco dezenas da Mega-Sena no concurso 3073, sorteado na quinta-feira (22), e garantiu um prêmio de R$ 92.554,65. O jogo foi a única aposta da região Sul capixaba a aparecer na lista de ganhadores da quina neste sorteio.
A aposta foi na Forno Grande Loterias Ltda., na modalidade bolão, com 15 números apostados e quatro cotas. O prêmio total de R$ 92.554,65 será para os participantes, conforme as regras de divisão do bolão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O concurso 3073 da Mega-Sena não teve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, marcado para sábado (24), chegou a R$ 230 milhões.
Números sorteados na Mega-Sena 3073
As dezenas sorteadas foram:
04 – 13 – 23 – 28 – 41 – 58
O sorteio foi no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para o concurso seguinte.
Mega-Sena premia 203 apostas na quina
Além do prêmio registrado em Castelo, outras 202 apostas acertaram cinco dezenas em diferentes localidades do país. Ao todo, 203 apostas ganharam R$ 23.138,67 cada na faixa de cinco acertos, conforme o resultado oficial do concurso.
Assim, na faixa de quatro acertos, 13.143 apostas foram premiadas, com R$ 510,55 para cada ganhador.
A arrecadação total do concurso 3073 foi de R$ 153.236.202,00.
Próximo sorteio pode pagar R$ 230 milhões
O próximo concurso está previsto para sábado (24 de outubro de 2026), com prêmio estimado em R$ 230 milhões. Os interessados podem registrar suas apostas pelos canais oficiais das Loterias Caixa, respeitando os horários-limite estabelecidos.
A Mega-Sena permite apostas com seis ou mais dezenas, dentro dos limites definidos pela Caixa. Quanto mais números são marcados no volante, maior é o valor da aposta e maiores são as chances matemáticas de ganhar.
O prêmio principal é destinado a quem acerta as seis dezenas sorteadas. Também há premiações para apostas com quatro ou cinco acertos.
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