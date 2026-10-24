Resultado da Mega-Sena: sorteio premia única aposta do Sul do ES com bolada

Uma aposta registrada em Castelo, no Sul do Espírito Santo, acertou cinco dezenas da Mega-Sena no concurso 3073, sorteado na quinta-feira (22), e garantiu um prêmio de R$ 92.554,65. O jogo foi a única aposta da região Sul capixaba a aparecer na lista de ganhadores da quina neste sorteio.

A aposta foi na Forno Grande Loterias Ltda., na modalidade bolão, com 15 números apostados e quatro cotas. O prêmio total de R$ 92.554,65 será para os participantes, conforme as regras de divisão do bolão.

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O concurso 3073 da Mega-Sena não teve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, marcado para sábado (24), chegou a R$ 230 milhões.

Números sorteados na Mega-Sena 3073

As dezenas sorteadas foram:

04 – 13 – 23 – 28 – 41 – 58

O sorteio foi no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para o concurso seguinte.

Mega-Sena premia 203 apostas na quina

Além do prêmio registrado em Castelo, outras 202 apostas acertaram cinco dezenas em diferentes localidades do país. Ao todo, 203 apostas ganharam R$ 23.138,67 cada na faixa de cinco acertos, conforme o resultado oficial do concurso.

Assim, na faixa de quatro acertos, 13.143 apostas foram premiadas, com R$ 510,55 para cada ganhador.

A arrecadação total do concurso 3073 foi de R$ 153.236.202,00.

Próximo sorteio pode pagar R$ 230 milhões

O próximo concurso está previsto para sábado (24 de outubro de 2026), com prêmio estimado em R$ 230 milhões. Os interessados podem registrar suas apostas pelos canais oficiais das Loterias Caixa, respeitando os horários-limite estabelecidos.

A Mega-Sena permite apostas com seis ou mais dezenas, dentro dos limites definidos pela Caixa. Quanto mais números são marcados no volante, maior é o valor da aposta e maiores são as chances matemáticas de ganhar.

O prêmio principal é destinado a quem acerta as seis dezenas sorteadas. Também há premiações para apostas com quatro ou cinco acertos.