Resultado da Mega-Sena: única aposta de Colatina fatura bolada

Duas apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco números no concurso 3.072 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (20).

Os jogos premiados foram feitos em Colatina, na região Noroeste do Estado, e em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio chegou a R$ 200 milhões.

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As dezenas sorteadas foram 02, 06, 09, 16, 31 e 40. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Apostas do Espírito Santo ganham

Em Colatina, um bolão registrado na Loteria São Silvano acertou cinco dezenas e recebeu R$ 76.591,20. O jogo foi realizado presencialmente e contou com 30 cotas, conforme os dados da premiação.

Já em Santa Maria de Jetibá, uma aposta simples feita pelos canais eletrônicos também acertou cinco números. O bilhete premiado garantiu R$ 38.295,72 ao apostador.

Confira os detalhes das duas apostas capixabas:

Colatina: bolão com 30 cotas, registrado na Loteria São Silvano, com prêmio de R$ 76.591,20.

bolão com 30 cotas, registrado na Loteria São Silvano, com prêmio de R$ 76.591,20. Santa Maria de Jetibá: aposta simples realizada pela internet, com prêmio de R$ 38.295,72.

Os dois jogos estão entre as 140 apostas que acertaram cinco dezenas em todo o país. Portanto, cada aposta vencedora dessa faixa recebeu R$ 38.295,72. No caso de Colatina, o valor informado corresponde ao prêmio total do bolão, conforme o detalhamento fornecido.

Prêmio chega a R$ 200 milhões

Como nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3.072, o prêmio principal ficou acumulado. Assim, a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (22), é de R$ 200 milhões.

O concurso também registrou 9.261 apostas com quatro acertos. Cada uma delas receberá R$ 954,26.

A arrecadação total do sorteio chegou a R$ 134.543.238,00, de acordo com os dados divulgados pela loteria.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 200 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Os jogadores podem registrar apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa, respeitando os horários e as regras estabelecidos para o sorteio.