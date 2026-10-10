Resultado da Mega-Sena: veja quais números sorteados hoje
O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa nas redes sociais.
A Mega-Sena realiza neste domingo (11) o sorteio do concurso 3069, com prêmio estimado em R$ 112 milhões. A Caixa Econômica Federal vai sortear as seis dezenas às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Assim, como ninguém acertou os números do concurso anterior, o prêmio segue acumulado.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa nas redes sociais. Os apostadores poderão acompanhar a divulgação das dezenas e aguardar a confirmação dos resultados, incluindo a quantidade de apostas premiadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O prêmio aumentou após o concurso 3068, realizado na quinta-feira (8), terminar sem vencedores na faixa principal. Na ocasião, a Caixa sorteou os números 07, 10, 39, 40, 43 e 57.
Números da Mega-Sena
Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.
Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.
Resultado da Mega-Sena
A Caixa divulgará o resultado oficial do concurso 3069 após o sorteio deste domingo. Além das seis dezenas, a apuração informará se alguma aposta acertou todos os números ou se o prêmio voltou a acumular.
A Mega-Sena também oferece premiações para quem acerta quatro ou cinco dezenas. Os valores dependem da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa.
Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?
Após o concurso deste domingo (11), a previsão é que a Mega-Sena realize outro sorteio na terça-feira (13). A Caixa divulga a estimativa do próximo prêmio depois da apuração oficial. O resultado do concurso 3069 poderá ser acompanhado pelo portal das Loterias Caixa.
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