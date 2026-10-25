Resultado eleições presidenciais: veja apuração dos votos 2026
A página especial do AQUINOTICIAS.COM será o ponto de consulta para acompanhar a disputa presidencial e verificar os números divulgados durante a apuração.
Os brasileiros voltam às urnas neste domingo (25) para definir quem será o próximo presidente da República. O segundo turno das Eleições 2026 coloca frente a frente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A apuração dos votos começa às 17h, pelo horário de Brasília. Você poderá acompanharem tempo real pelo portal AQUINOTICIAS.COM.
Para consultar o resultado das eleições presidenciais 2026, o eleitor pode acessar o painel especial preparado pelo portal, com informações sobre a votação e o avanço da apuração. Os dados sairão conforme a divulgação dos números e a atualização das informações eleitorais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Resultado da eleição para presidente em tempo real
Acompanhe a apuração dos votos para presidente da República em 2026. O painel reúne as informações para quem deseja saber quantos votos cada candidato recebeu, os percentuais de votação e o andamento da totalização em todo o país.
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Entretanto, a página especial do AQUINOTICIAS.COM será o ponto de consulta para acompanhar a disputa presidencial e verificar os números divulgados durante a apuração.
Quando começa a apuração dos votos para presidente?
A divulgação dos resultados oficiais do segundo turno começa a partir das 17h deste domingo (25), no horário de Brasília. A partir do encerramento da votação, os boletins das urnas eletrônicas são transmitidos e processados pela Justiça Eleitoral. Os números aparecem progressivamente, conforme os dados são recebidos e totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Por isso, os primeiros resultados não representam necessariamente o resultado final da eleição. A quantidade de votos contabilizados aumenta ao longo da apuração, e a posição dos candidatos pode mudar até a conclusão da totalização.
Atualização dos resultados após a apuração total
[ESPAÇO PARA ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL]
Após a conclusão da apuração total dos votos, este conteúdo será atualizado em tempo real com o resultado consolidado da eleição presidencial de 2026, incluindo a votação dos candidatos, os percentuais de votos válidos e a confirmação do resultado oficial, conforme os dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Acompanhe as atualizações nesta página e consulte o painel especial do AQUINOTICIAS.COM para conferir os números da disputa presidencial.
Acesse: https://aquinoticias.com/eleicoes-2026/
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