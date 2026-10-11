Resultado Lotofácil: 2 bilhetes de cidades do ES são premiados

O resultado da Lotofácil 3802, sorteado neste domingo (11), trouxe prêmios para apostadores do Espírito Santo. Duas apostas registradas no Estado acertaram 14 das 15 dezenas e garantiram R$ 1.428,41 cada. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

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Entre os bilhetes premiados com 14 acertos, um saiu em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba. O apostador registrou o jogo na Loterias Guaçuí Ltda., em uma aposta simples de 15 números, identificada como bolão.

A outra aposta premiada saiu na Serra, na Grande Vitória. Nesse caso, o apostador utilizou os canais eletrônicos das Loterias Caixa para registrar uma aposta simples, também com 15 dezenas.

Juntos, os dois bilhetes premiados no Espírito Santo somaram R$ 2.856,82. Os dados fornecidos não informam a quantidade de ganhadores da faixa principal, de 15 acertos, no concurso 3802.

Próximo sorteio da Lotofácil

A Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 2 milhões para o próximo concurso da Lotofácil, marcado para terça-feira (13).

Além disso, o valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3810, chegou a R$ 472.797,03. Já a reserva destinada ao Sorteio Especial da Independência soma R$ 10.156.592,18.

Como apostar na Lotofácil

Para participar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

A Lotofácil também oferece as opções Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números, e Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.