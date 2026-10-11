Resultado Lotofácil: 2 bilhetes de cidades do ES são premiados
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O resultado da Lotofácil 3802, sorteado neste domingo (11), trouxe prêmios para apostadores do Espírito Santo. Duas apostas registradas no Estado acertaram 14 das 15 dezenas e garantiram R$ 1.428,41 cada. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entre os bilhetes premiados com 14 acertos, um saiu em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba. O apostador registrou o jogo na Loterias Guaçuí Ltda., em uma aposta simples de 15 números, identificada como bolão.
A outra aposta premiada saiu na Serra, na Grande Vitória. Nesse caso, o apostador utilizou os canais eletrônicos das Loterias Caixa para registrar uma aposta simples, também com 15 dezenas.
Juntos, os dois bilhetes premiados no Espírito Santo somaram R$ 2.856,82. Os dados fornecidos não informam a quantidade de ganhadores da faixa principal, de 15 acertos, no concurso 3802.
Próximo sorteio da Lotofácil
A Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 2 milhões para o próximo concurso da Lotofácil, marcado para terça-feira (13).
Além disso, o valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3810, chegou a R$ 472.797,03. Já a reserva destinada ao Sorteio Especial da Independência soma R$ 10.156.592,18.
Como apostar na Lotofácil
Para participar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
A Lotofácil também oferece as opções Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números, e Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726