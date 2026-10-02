Resultado Lotofácil 3794: 5 apostas do ES são premiadas

O concurso 3794 da Lotofácil foi sorteado nesta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23 e 24.

No Espírito Santo, porém, cinco apostas acertaram 14 números. Os jogos premiados foram registrados em Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha.

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Em Cariacica, duas apostas alcançaram os 14 acertos. Uma foi registrada na FS Loteria Ltda. e outra na Loteria da Sorte no Atacado. Cada jogo recebeu R$ 981,74.

Além disso, também houve apostas com 14 acertos na Loteria Muquiçaba, em Guarapari, e na Loteria Laranjeiras, na Serra. Em Vila Velha, uma aposta feita pelos canais eletrônicos também garantiu a mesma premiação.

Assim, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para esta sexta-feira (2), é de R$ 2 milhões. O valor acumulado informado para o próximo sorteio é de R$ 895.733,35.

O mesmo montante, de R$ 895.733,35, está acumulado para o próximo concurso de final zero, de número 3800. Por outro lado, já o valor reservado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 6.618.544,50.

Na Lotofácil, o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.