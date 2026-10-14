Resultado Lotofácil 3803: aposta de cidade do Sul do ES leva prêmio

Uma aposta registrada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou 14 números no concurso 3803 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (13). Dessa forma, o jogo garantiu um prêmio de R$ 1.955,63. Outras três apostas capixabas também receberam o mesmo valor.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 15 dezenas sorteadas foram: 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23.

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Em Cachoeiro, a aposta premiada foi registrada na Loteria do Casa Grande. O bilhete corresponde a um jogo simples, com 15 números marcados, e acertou 14 dezenas.

Além disso, outra aposta vencedora saiu para São Mateus, no Norte do Estado. O jogo foi realizado na unidade Loterias Barcos da Sorte e também garantiu R$ 1.955,63 ao apostador.

Já em Vila Velha, duas apostas acertaram 14 números. Os jogos foram registrados na Loteria Itaparica e na Risque Ganhe Loteria. Desse modo, cada uma recebeu R$ 1.955,63, totalizando quatro apostas premiadas nessa faixa entre os registros apresentados do Espírito Santo.

Para o próximo concurso da Lotofácil, marcado para esta quarta-feira (14), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. O valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3810, está em R$ 778.176,48. Além disso, já o montante reservado para o Sorteio Especial da Independência alcançou R$ 10.614.661,38.

Na Lotofácil, os jogadores escolhem de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Os participantes também podem utilizar a Surpresinha, com números escolhidos pelo sistema, ou a Teimosinha, que permite repetir o jogo em concursos consecutivos.