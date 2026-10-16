Resultado Lotofácil 3805: 3 apostas do Espírito Santo são premiadas

A Caixa realizou na quinta-feira (15) o sorteio do concurso 3805 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Entre as apostas premiadas com 14 acertos estão três jogos registrados no Espírito Santo.

Os números sorteados foram: 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, uma aposta simples feita na Loteria do Casa Grande acertou 14 das 15 dezenas. O jogo recebeu prêmio de R$ 2.227,47.

Outras duas apostas capixabas também alcançaram 14 acertos. Os jogos foram feitos pelos canais eletrônicos em Cariacica e Serra. Cada apostador também ganhou R$ 2.227,47.

O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (16). A Caixa estima prêmio de R$ 2 milhões para o sorteio.

O valor acumulado destinado ao próximo concurso de final zero, o 3810, está em R$ 1.442.447,73. Já o montante reservado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 11.611.068,31.

Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, com números escolhidos pelo sistema, ou a Teimosinha, que repete a mesma aposta em concursos consecutivos.