Resultado Mega-Sena: 3 apostas do Espírito Santo faturam bolada

A Mega-Sena acumulou no concurso 3067, sorteado na terça-feira (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio estimado para o próximo concurso chegou a R$ 100 milhões.

Os números sorteados foram 01, 04, 17, 33, 41 e 52. Apesar de o prêmio principal não ter saído, três apostas feitas no Espírito Santo acertaram cinco dezenas.

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Uma delas saiu em Cachoeiro de Itapemirim. O jogo simples, de seis números, foi registrado na Loteria da Real e faturou R$ 33.382,67 pela quina.

Outra aposta premiada foi registrada em Colatina, por meio do Internet Banking Caixa. O jogo também teve seis números e garantiu R$ 33.382,67 ao acertador.

Além disso, em Iconha, um bolão registrado na Casa Lotérica Estrela Dalva acertou cinco dezenas. A aposta, feita com sete números, recebeu R$ 66.765,20. O bolão tinha 20 cotas.

Para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (8), a estimativa de prêmio é de R$ 100 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio está em R$ 90.156.832,62. Já o acumulado para o concurso de final zero ou cinco, de número 3070, soma R$ 13.776.492,18. O montante reservado para o sorteio especial alcança R$ 88.205.241,83.

Na Mega-Sena, o apostador pode escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. Também é possível utilizar a Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação em concursos consecutivos.