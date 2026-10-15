Resultado Mega-Sena 3070: 11 apostas do Sul do Espírito Santo faturam prêmio

A Mega-Sena acumulou novamente e pode pagar R$ 170 milhões no próximo sorteio, previsto para domingo (18). Apesar de ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3070, realizado na quarta-feira (14), 113 apostas registradas no Espírito Santo foram premiadas na quadra, distribuídas por 31 municípios.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 19, 27, 29, 43, 54 e 60. Os apostadores que acertaram quatro dezenas receberam prêmios que variaram conforme a quantidade de números escolhidos e o tipo de aposta.

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Entre os ganhadores capixabas, o maior prêmio saiu para Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Uma aposta de nove números, registrada pelo Internet Banking Caixa, acertou a quadra e garantiu R$ 10.719,30.

Outras apostas também conquistaram valores superiores aos da quadra simples. Em Vila Velha, uma aposta de oito números recebeu R$ 6.431,58. Já na Serra e em Vitória, bolões com oito números registraram premiações de R$ 6.431,52 cada.

Apostas premiadas

No Sul do Espírito Santo e no Caparaó, a relação inclui Apiacá, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy.

Cachoeiro de Itapemirim registrou seis apostas premiadas; Marataízes teve três e Piúma, duas. As demais cidades mencionadas registraram uma aposta cada. Em Cachoeiro, as premiações ocorreram em apostas feitas por canais da Caixa e em lotéricas, como Loteria da Real, Loteria do Casa Grande e Loterias Itaoca.

Na Grande Vitória, a capital liderou a quantidade de registros, com 28 apostas premiadas. Em seguida aparecem Vila Velha, com 12, Serra, com dez, e Cariacica, com sete. Outros municípios, como Colatina, Linhares, São Mateus e Nova Venécia, também tiveram ganhadores.

Com o resultado, a estimativa para o próximo concurso chegou a R$ 170 milhões. Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Mega-Sena premia quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.