Resultado Mega-Sena 3070: 11 apostas do Sul do Espírito Santo faturam prêmio
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A Mega-Sena acumulou novamente e pode pagar R$ 170 milhões no próximo sorteio, previsto para domingo (18). Apesar de ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3070, realizado na quarta-feira (14), 113 apostas registradas no Espírito Santo foram premiadas na quadra, distribuídas por 31 municípios.
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 19, 27, 29, 43, 54 e 60. Os apostadores que acertaram quatro dezenas receberam prêmios que variaram conforme a quantidade de números escolhidos e o tipo de aposta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entre os ganhadores capixabas, o maior prêmio saiu para Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Uma aposta de nove números, registrada pelo Internet Banking Caixa, acertou a quadra e garantiu R$ 10.719,30.
Outras apostas também conquistaram valores superiores aos da quadra simples. Em Vila Velha, uma aposta de oito números recebeu R$ 6.431,58. Já na Serra e em Vitória, bolões com oito números registraram premiações de R$ 6.431,52 cada.
Apostas premiadas
No Sul do Espírito Santo e no Caparaó, a relação inclui Apiacá, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy.
Cachoeiro de Itapemirim registrou seis apostas premiadas; Marataízes teve três e Piúma, duas. As demais cidades mencionadas registraram uma aposta cada. Em Cachoeiro, as premiações ocorreram em apostas feitas por canais da Caixa e em lotéricas, como Loteria da Real, Loteria do Casa Grande e Loterias Itaoca.
Na Grande Vitória, a capital liderou a quantidade de registros, com 28 apostas premiadas. Em seguida aparecem Vila Velha, com 12, Serra, com dez, e Cariacica, com sete. Outros municípios, como Colatina, Linhares, São Mateus e Nova Venécia, também tiveram ganhadores.
Com o resultado, a estimativa para o próximo concurso chegou a R$ 170 milhões. Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Mega-Sena premia quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726