Sargento da PM é encontrado morto dentro de carro em Guaçuí

Um sargento da Polícia Militar morreu após ser encontrado inconsciente dentro de um carro estacionado. Os policiais que atenderam à ocorrência perceberam que ele não apresentava sinais de respiração e iniciaram manobras de reanimação, orientados por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apesar das tentativas de socorro, o militar não reagiu.

De acordo com o registro da ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar a situação de um homem que permanecia imóvel dentro de um veículo. Ao chegar ao local, os policiais tentaram acordá-lo, mas ele não respondeu aos chamados nem aos estímulos.

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Um dos militares entrou em contato com o SAMU e relatou a situação ao médico plantonista. Durante a ligação, o profissional perguntou se a vítima apresentava respiração ou movimentos. Diante da resposta negativa, orientou os policiais a iniciarem os procedimentos de emergência.

Policiais tentaram reanimar o sargento

Seguindo as orientações médicas, os policiais retiraram o sargento do veículo, colocaram-no sobre a calçada e começaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Os militares realizaram os procedimentos enquanto aguardavam a chegada da ambulância, mas não conseguiram reverter o quadro.

Posteriormente, uma equipe do SAMU, da Unidade de Suporte Avançado (USA 450), chegou ao local e avaliou a vítima. Após o atendimento, os profissionais constataram a morte do sargento.

A avaliação inicial apontou a possibilidade de um problema cardíaco, como um infarto. No entanto, a causa da morte ainda não foi confirmada.

Moradores relataram demora na chegada do socorro

Segundo um dos policiais envolvidos na ocorrência, moradores afirmaram que haviam acionado o SAMU antes mesmo da chegada da viatura.

Conforme o relato, a ambulância teria demorado entre 45 minutos e uma hora para chegar. Os moradores também informaram que a equipe de socorro só compareceu ao local após uma segunda ligação, realizada pelos policiais militares.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o tempo de resposta do atendimento de emergência. Após a constatação do óbito, uma equipe funerária realizou os procedimentos necessários.