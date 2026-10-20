Oportunidades

Sine anuncia 123 vagas de emprego em Cachoeiro; veja oportunidades

Painel atualizado nesta terça-feira (20) reúne oportunidades em diferentes setores, incluindo funções que não exigem experiência profissional.

vagas de emprego
Foto: Freepik

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim pode encontrar novas chances de contratação. O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgou, nesta terça-feira (20), um painel com 123 vagas de emprego anunciadas, distribuídas entre diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

Entre os destaques está a função de auxiliar de linha de produção, com 30 oportunidades em frigorífico. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mas não é exigida experiência profissional.

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O setor comercial também concentra oportunidades. Há vagas para operador de caixa, balconista, atendente de lanchonete, repositor de mercadorias e consultor de vendas.

Outras funções disponíveis incluem ajudante de farmácia, auxiliar de serviços gerais, costureiro, carpinteiro de obras, armador de ferros, motorista de caminhão, motorista de ônibus e técnico em segurança do trabalho.

Confira algumas das vagas disponíveis

CargoNúmero de vagas
Auxiliar de linha de produção30
Operador de caixa19
Balconista10
Embalador à mão8
Costureiro5
Atendente de lanchonete4
Armador de ferros3
Bombeiro hidráulico3
Carpinteiro de obras3
Ajudante de farmácia2
Balconista de açougue2

Há vagas para quem não tem experiência

O levantamento do Sine também contempla candidatos que buscam o primeiro emprego ou desejam retornar ao mercado de trabalho.

Diversas oportunidades não exigem experiência anterior, como as funções de auxiliar de linha de produção, embalador à mão, atendente de lanchonete e parte das vagas para operador de caixa.

As exigências de escolaridade e qualificação variam conforme o cargo. Algumas funções exigem comprovação de experiência na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Os interessados devem consultar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim para verificar a disponibilidade das oportunidades, os requisitos específicos e os procedimentos de candidatura. As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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