Sine anuncia 123 vagas de emprego em Cachoeiro; veja oportunidades
Painel atualizado nesta terça-feira (20) reúne oportunidades em diferentes setores, incluindo funções que não exigem experiência profissional.
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim pode encontrar novas chances de contratação. O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgou, nesta terça-feira (20), um painel com 123 vagas de emprego anunciadas, distribuídas entre diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Entre os destaques está a função de auxiliar de linha de produção, com 30 oportunidades em frigorífico. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mas não é exigida experiência profissional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O setor comercial também concentra oportunidades. Há vagas para operador de caixa, balconista, atendente de lanchonete, repositor de mercadorias e consultor de vendas.
Outras funções disponíveis incluem ajudante de farmácia, auxiliar de serviços gerais, costureiro, carpinteiro de obras, armador de ferros, motorista de caminhão, motorista de ônibus e técnico em segurança do trabalho.
Confira algumas das vagas disponíveis
|Cargo
|Número de vagas
|Auxiliar de linha de produção
|30
|Operador de caixa
|19
|Balconista
|10
|Embalador à mão
|8
|Costureiro
|5
|Atendente de lanchonete
|4
|Armador de ferros
|3
|Bombeiro hidráulico
|3
|Carpinteiro de obras
|3
|Ajudante de farmácia
|2
|Balconista de açougue
|2
Há vagas para quem não tem experiência
O levantamento do Sine também contempla candidatos que buscam o primeiro emprego ou desejam retornar ao mercado de trabalho.
Diversas oportunidades não exigem experiência anterior, como as funções de auxiliar de linha de produção, embalador à mão, atendente de lanchonete e parte das vagas para operador de caixa.
As exigências de escolaridade e qualificação variam conforme o cargo. Algumas funções exigem comprovação de experiência na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Os interessados devem consultar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim para verificar a disponibilidade das oportunidades, os requisitos específicos e os procedimentos de candidatura. As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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