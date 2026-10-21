Sine de Anchieta oferece 19 vagas de emprego nesta quarta (21); veja cargos

Quem procura uma oportunidade de emprego em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, pode encontrar uma chance nesta quarta-feira (21). O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município divulgou 19 vagas de trabalho para diferentes funções, incluindo ajudante de estruturas metálicas, montador, motorista entregador, recepcionista e vendedor.

De acordo com o painel de vagas de 21 de outubro, algumas oportunidades não exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). As empresas buscam profissionais com ensino fundamental ou médio completo, conforme os requisitos de cada função.

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O maior número de oportunidades é para ajudante de estruturas metálicas, com seis vagas. Em seguida, aparece a função de montador de estruturas metálicas, com quatro postos disponíveis. Ambas exigem experiência registrada em carteira e disponibilidade para dormir no local de trabalho.

Confira as vagas de emprego disponíveis em Anchieta

Cargo Quantidade Ajudante de estruturas metálicas 6 Montador de estruturas metálicas 4 Recepcionista 2 Auxiliar de limpeza 1 Motorista entregador 1 Bombeiro 1 Vendedora 1 Auxiliar em saúde bucal 1 Técnico instalador e reparador de fibra óptica 1 Vendedor óptico 1 Total 19

Vagas também contemplam candidatos sem experiência

Entre as oportunidades disponíveis, quatro postos não exigem experiência comprovada na carteira de trabalho.

O painel apresenta essas condições para as funções de motorista entregador, auxiliar em saúde bucal, recepcionista e vendedor óptico. Todas exigem ensino médio completo.

Já o cargo de técnico instalador e reparador de fibra óptica exige experiência registrada em carteira, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Para auxiliar de limpeza, os interessados precisam ter ensino fundamental completo e experiência na função.

Como se candidatar às vagas de emprego?

Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para obter orientações sobre os procedimentos de candidatura e verificar os requisitos específicos de cada oportunidade.

O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento dos postos pelas empresas contratantes.

Por isso, os candidatos devem consultar a disponibilidade antes de iniciar o processo seletivo.