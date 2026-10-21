Sine de Anchieta oferece 19 vagas de emprego nesta quarta (21); veja cargos
Painel de vagas reúne oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, incluindo funções que não exigem experiência comprovada em carteira de trabalho.
Quem procura uma oportunidade de emprego em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, pode encontrar uma chance nesta quarta-feira (21). O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município divulgou 19 vagas de trabalho para diferentes funções, incluindo ajudante de estruturas metálicas, montador, motorista entregador, recepcionista e vendedor.
De acordo com o painel de vagas de 21 de outubro, algumas oportunidades não exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). As empresas buscam profissionais com ensino fundamental ou médio completo, conforme os requisitos de cada função.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O maior número de oportunidades é para ajudante de estruturas metálicas, com seis vagas. Em seguida, aparece a função de montador de estruturas metálicas, com quatro postos disponíveis. Ambas exigem experiência registrada em carteira e disponibilidade para dormir no local de trabalho.
Confira as vagas de emprego disponíveis em Anchieta
|Cargo
|Quantidade
|Ajudante de estruturas metálicas
|6
|Montador de estruturas metálicas
|4
|Recepcionista
|2
|Auxiliar de limpeza
|1
|Motorista entregador
|1
|Bombeiro
|1
|Vendedora
|1
|Auxiliar em saúde bucal
|1
|Técnico instalador e reparador de fibra óptica
|1
|Vendedor óptico
|1
|Total
|19
Vagas também contemplam candidatos sem experiência
Entre as oportunidades disponíveis, quatro postos não exigem experiência comprovada na carteira de trabalho.
O painel apresenta essas condições para as funções de motorista entregador, auxiliar em saúde bucal, recepcionista e vendedor óptico. Todas exigem ensino médio completo.
Já o cargo de técnico instalador e reparador de fibra óptica exige experiência registrada em carteira, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.
Para auxiliar de limpeza, os interessados precisam ter ensino fundamental completo e experiência na função.
Como se candidatar às vagas de emprego?
Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para obter orientações sobre os procedimentos de candidatura e verificar os requisitos específicos de cada oportunidade.
O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento dos postos pelas empresas contratantes.
Por isso, os candidatos devem consultar a disponibilidade antes de iniciar o processo seletivo.
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