Oportunidades

Sine de Cachoeiro anuncia 115 vagas de emprego nesta quinta (22)

Painel desta quinta-feira (22) reúne oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, incluindo funções que não exigem experiência profissional.

Emprego em Cachoeiro
Foto: Freepik

Quem está em busca de uma oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim encontra novas possibilidades de contratação nesta quinta-feira (22). O painel atualizado do Sistema Nacional de Emprego (Sine) reúne vagas para diferentes áreas, com destaque para os setores industrial, comercial e de serviços. Uma recontagem das oportunidades listadas aponta 115 postos de trabalho, embora o total informado no documento seja de 99 vagas.

A função com maior número de oportunidades é a de auxiliar de linha de produção, com 30 postos disponíveis em frigorífico. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mas não é exigida experiência profissional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Outro destaque é a função de operador de caixa, que soma 19 vagas distribuídas entre três ofertas. Dessas, 16 não exigem experiência nem escolaridade específica, enquanto outras três solicitam experiência e ensino médio.

O setor comercial também oferece dez vagas para balconista, além de duas para balconista de açougue e quatro para atendente de lanchonete. Essas oportunidades não exigem experiência anterior, conforme o painel divulgado.

Confira algumas das vagas disponíveis

Entre as oportunidades com maior número de postos estão:

  • Auxiliar de linha de produção: 30 vagas;
  • Operador de caixa: 19 vagas;
  • Balconista: 10 vagas;
  • Embalador à mão: 8 vagas;
  • Costureiro: 5 vagas;
  • Atendente de lanchonete: 4 vagas;
  • Carpinteiro de obras: 3 vagas;
  • Bombeiro hidráulico: 3 vagas;
  • Balconista de açougue: 2 vagas;
  • Ajudante de farmácia: 2 vagas;
  • Auxiliar de serviços gerais: 2 vagas.

O painel também contempla funções como açougueiro, motorista de caminhão, motorista de ônibus, mecânico, assistente administrativo, consultor de vendas, chefe de cozinha, faturista, repositor de mercadorias e profissionais do setor de mármore e granito.

Há ainda uma oportunidade de auxiliar de almoxarifado destinada a pessoa com deficiência (PCD), com exigência de ensino médio completo e experiência comprovada na função.

Vagas para quem não tem experiência

Uma das características do painel é a presença de oportunidades que dispensam experiência profissional anterior. Além das vagas para auxiliar de produção, há postos para embalador, atendente de lanchonete, balconista e operador de caixa.

As exigências de escolaridade variam conforme a função. Algumas oportunidades não estabelecem escolaridade mínima, enquanto outras exigem ensino fundamental, médio ou superior completo.

Como consultar as oportunidades?

Os interessados devem consultar o painel atualizado do Sine de Cachoeiro de Itapemirim e identificar as funções compatíveis com seu perfil profissional, observando os requisitos de escolaridade e experiência.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEmpregos

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes