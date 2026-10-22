Sine de Cachoeiro anuncia 115 vagas de emprego nesta quinta (22)

Quem está em busca de uma oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim encontra novas possibilidades de contratação nesta quinta-feira (22). O painel atualizado do Sistema Nacional de Emprego (Sine) reúne vagas para diferentes áreas, com destaque para os setores industrial, comercial e de serviços. Uma recontagem das oportunidades listadas aponta 115 postos de trabalho, embora o total informado no documento seja de 99 vagas.

A função com maior número de oportunidades é a de auxiliar de linha de produção, com 30 postos disponíveis em frigorífico. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mas não é exigida experiência profissional.

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Outro destaque é a função de operador de caixa, que soma 19 vagas distribuídas entre três ofertas. Dessas, 16 não exigem experiência nem escolaridade específica, enquanto outras três solicitam experiência e ensino médio.

O setor comercial também oferece dez vagas para balconista, além de duas para balconista de açougue e quatro para atendente de lanchonete. Essas oportunidades não exigem experiência anterior, conforme o painel divulgado.

Confira algumas das vagas disponíveis

Entre as oportunidades com maior número de postos estão:

Auxiliar de linha de produção: 30 vagas;

Operador de caixa: 19 vagas;

Balconista: 10 vagas;

Embalador à mão: 8 vagas;

Costureiro: 5 vagas;

Atendente de lanchonete: 4 vagas;

Carpinteiro de obras: 3 vagas;

Bombeiro hidráulico: 3 vagas;

Balconista de açougue: 2 vagas;

Ajudante de farmácia: 2 vagas;

Auxiliar de serviços gerais: 2 vagas.

O painel também contempla funções como açougueiro, motorista de caminhão, motorista de ônibus, mecânico, assistente administrativo, consultor de vendas, chefe de cozinha, faturista, repositor de mercadorias e profissionais do setor de mármore e granito.

Há ainda uma oportunidade de auxiliar de almoxarifado destinada a pessoa com deficiência (PCD), com exigência de ensino médio completo e experiência comprovada na função.

Vagas para quem não tem experiência

Uma das características do painel é a presença de oportunidades que dispensam experiência profissional anterior. Além das vagas para auxiliar de produção, há postos para embalador, atendente de lanchonete, balconista e operador de caixa.

As exigências de escolaridade variam conforme a função. Algumas oportunidades não estabelecem escolaridade mínima, enquanto outras exigem ensino fundamental, médio ou superior completo.

Como consultar as oportunidades?

Os interessados devem consultar o painel atualizado do Sine de Cachoeiro de Itapemirim e identificar as funções compatíveis com seu perfil profissional, observando os requisitos de escolaridade e experiência.