Sine de Cachoeiro anuncia 99 vagas de emprego nesta quarta (21); confira

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim pode encontrar novas chances nesta quarta-feira (21).

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgou um painel com 99 vagas de emprego, conforme o total informado no documento oficial, para profissionais de diferentes áreas, incluindo oportunidades para candidatos sem experiência.

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As vagas estão distribuídas entre os setores de comércio, indústria, serviços e construção civil. Entre as funções disponíveis estão auxiliar de linha de produção, operador de caixa, balconista, embalador à mão, costureiro e atendente de lanchonete.

Uma das principais ofertas é para auxiliar de linha de produção, com 30 oportunidades em frigorífico. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mas não é exigida experiência anterior.

Confira algumas vagas disponíveis no Sine de Cachoeiro

O painel divulgado para quarta-feira (21) apresenta oportunidades para diferentes perfis profissionais.

Função Número de vagas Auxiliar de linha de produção 30 Operador de caixa 19 Balconista 10 Embalador à mão 8 Costureiro 5 Atendente de lanchonete 4 Carpinteiro de obras 3 Bombeiro hidráulico 3 Balconista de açougue 2 Ajudante de farmácia 2 Auxiliar de serviços gerais 2 Auxiliar de padeiro 2

As quantidades acima foram somadas por função quando há mais de um anúncio no painel.

Há oportunidades para quem não tem experiência

O levantamento também reúne vagas destinadas a trabalhadores que ainda não possuem experiência profissional.

Entre elas estão oportunidades para atendente de lanchonete, embalador à mão, balconista, auxiliar de serviços gerais e operador de caixa.

Os requisitos de escolaridade variam conforme a função. Algumas vagas não exigem escolaridade específica, enquanto outras solicitam ensino fundamental, médio ou superior completo.

Para determinadas ocupações, como motorista de caminhão, motorista de ônibus, mecânico e assistente administrativo, é exigida experiência comprovada em carteira de trabalho.

Vagas também incluem oportunidade para pessoa com deficiência

O painel do Sine apresenta uma oportunidade de auxiliar de almoxarifado destinada a pessoa com deficiência (PCD).

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e experiência na função registrada em carteira de trabalho.

Também há oportunidades para profissionais das áreas administrativa, comercial, de manutenção e de beneficiamento de rochas ornamentais.

Como consultar as oportunidades?

Os interessados devem procurar os canais oficiais do Sine de Cachoeiro de Itapemirim para verificar a disponibilidade das vagas e obter informações sobre os procedimentos de candidatura.

É importante conferir os requisitos de cada cargo antes de se candidatar, especialmente as exigências de escolaridade e experiência profissional.

O próprio Sine alerta que as oportunidades podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento das vagas pelas empresas contratantes.