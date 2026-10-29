Sine de Cachoeiro anuncia quase 100 vagas de emprego nesta quinta (29); confira
Painel desta quinta-feira (29) apresenta oportunidades para auxiliar de produção, atendente, operador de caixa e outras funções, incluindo vagas para pessoas com deficiência.
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou novas oportunidades de emprego para esta quinta-feira (29). O painel reúne vagas em diferentes áreas, com oportunidades para candidatos que possuem ou não experiência profissional.
O principal destaque é a função de auxiliar de linha de produção, com 30 vagas disponíveis para atuação em frigorífico. Também há oportunidades para atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, operador de caixa, mecânico e ajudante de farmácia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As exigências variam conforme a função. Algumas oportunidades não exigem experiência anterior, enquanto outras solicitam comprovação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Confira as vagas de emprego em Cachoeiro
|Cargo
|Vagas
|Auxiliar de linha de produção
|30
|Atendente de lanchonete
|4
|Ajudante de açougueiro
|3
|Operador de caixa
|3
|Ajudante de farmácia
|2
|Mecânico
|2
|Acabador de pedra
|1
|Assistente administrativo (PCD)
|1
|Auxiliar de padeiro
|1
|Auxiliar de manutenção hidráulica
|1
|Auxiliar de almoxarifado (PCD)
|1
|Auxiliar de cozinha
|1
|Auxiliar de contabilidade
|1
|Costureiro(a)
|1
|Cozinheiro geral
|1
|Faturista
|1
|Motorista de ônibus
|1
|Polidor de pedras
|1
|Serrador de pedras
|1
|Técnico instalador e reparador
|1
Entre as funções que não exigem experiência profissional estão auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de farmácia, operador de caixa, mecânico, costureiro e auxiliar de padeiro.
O painel também apresenta oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), nos cargos de assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado. Ambas exigem experiência na função e Ensino Médio completo.
Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro para consultar os requisitos e receber orientações sobre o encaminhamento às vagas.
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