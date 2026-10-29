Oportunidades

Sine de Cachoeiro anuncia quase 100 vagas de emprego nesta quinta (29); confira

Painel desta quinta-feira (29) apresenta oportunidades para auxiliar de produção, atendente, operador de caixa e outras funções, incluindo vagas para pessoas com deficiência.

Sine Cachoeiro emprego
Foto: Freepik

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou novas oportunidades de emprego para esta quinta-feira (29). O painel reúne vagas em diferentes áreas, com oportunidades para candidatos que possuem ou não experiência profissional.

O principal destaque é a função de auxiliar de linha de produção, com 30 vagas disponíveis para atuação em frigorífico. Também há oportunidades para atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, operador de caixa, mecânico e ajudante de farmácia.

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As exigências variam conforme a função. Algumas oportunidades não exigem experiência anterior, enquanto outras solicitam comprovação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Confira as vagas de emprego em Cachoeiro

CargoVagas
Auxiliar de linha de produção30
Atendente de lanchonete4
Ajudante de açougueiro3
Operador de caixa3
Ajudante de farmácia2
Mecânico2
Acabador de pedra1
Assistente administrativo (PCD)1
Auxiliar de padeiro1
Auxiliar de manutenção hidráulica1
Auxiliar de almoxarifado (PCD)1
Auxiliar de cozinha1
Auxiliar de contabilidade1
Costureiro(a)1
Cozinheiro geral1
Faturista1
Motorista de ônibus1
Polidor de pedras1
Serrador de pedras1
Técnico instalador e reparador1

Entre as funções que não exigem experiência profissional estão auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de farmácia, operador de caixa, mecânico, costureiro e auxiliar de padeiro.

O painel também apresenta oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), nos cargos de assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado. Ambas exigem experiência na função e Ensino Médio completo.

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro para consultar os requisitos e receber orientações sobre o encaminhamento às vagas.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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