Sine de Cachoeiro anuncia quase 100 vagas de emprego nesta quinta (29); confira

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou novas oportunidades de emprego para esta quinta-feira (29). O painel reúne vagas em diferentes áreas, com oportunidades para candidatos que possuem ou não experiência profissional.

O principal destaque é a função de auxiliar de linha de produção, com 30 vagas disponíveis para atuação em frigorífico. Também há oportunidades para atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, operador de caixa, mecânico e ajudante de farmácia.

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As exigências variam conforme a função. Algumas oportunidades não exigem experiência anterior, enquanto outras solicitam comprovação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Confira as vagas de emprego em Cachoeiro

Cargo Vagas Auxiliar de linha de produção 30 Atendente de lanchonete 4 Ajudante de açougueiro 3 Operador de caixa 3 Ajudante de farmácia 2 Mecânico 2 Acabador de pedra 1 Assistente administrativo (PCD) 1 Auxiliar de padeiro 1 Auxiliar de manutenção hidráulica 1 Auxiliar de almoxarifado (PCD) 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de contabilidade 1 Costureiro(a) 1 Cozinheiro geral 1 Faturista 1 Motorista de ônibus 1 Polidor de pedras 1 Serrador de pedras 1 Técnico instalador e reparador 1

Entre as funções que não exigem experiência profissional estão auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de farmácia, operador de caixa, mecânico, costureiro e auxiliar de padeiro.

O painel também apresenta oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), nos cargos de assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado. Ambas exigem experiência na função e Ensino Médio completo.

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro para consultar os requisitos e receber orientações sobre o encaminhamento às vagas.