Sorteio da Mega-Sena muda de dia e surpreende apostadores; veja nova data

Os apostadores que aguardam o resultado da Mega-Sena nesta quinta-feira (15) terão que esperar mais alguns dias. A Caixa Econômica Federal alterou o calendário de sorteios da loteria nesta semana e não realizará um novo concurso nesta data. A mudança ocorreu após o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).

A reorganização afetou os dias habituais dos concursos. O sorteio 3070, inicialmente previsto para terça-feira (13), aconteceu na quarta-feira (14). Com isso, a Caixa também retirou o concurso de quinta-feira (15) da programação.

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O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no domingo (18), às 11h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso 3071 terá prêmio estimado em R$ 170 milhões.

A mudança não significa que a Mega-Sena deixará de realizar sorteios às quintas-feiras. O calendário regular da modalidade prevê concursos às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h. A alteração desta semana é excepcional.

Mega-Sena acumulou após sorteio de quarta-feira

No concurso 3070, realizado na quarta-feira (14), nenhum apostador acertou as seis dezenas. Os números sorteados foram: 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60.

Apesar de ninguém conquistar o prêmio principal, 91 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 52.767,96 cada. Outras 7.384 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 1.071,93 por aposta simples premiada.

Até quando é possível apostar?

Os interessados em concorrer ao prêmio estimado em R$ 170 milhões poderão registrar seus jogos até as 22h de sábado (17), conforme o calendário divulgado para o concurso 3071. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais oficiais da Caixa, respeitando os horários de cada modalidade.

Para participar, o apostador deve escolher entre seis e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. A Mega-Sena oferece prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.