Sorteio da Mega-Sena: veja os números sorteados hoje

A Mega-Sena realiza nesta quarta-feira (14) o sorteio do concurso 3070, com prêmio acumulado e estimado em R$ 150 milhões. A Caixa Econômica Federal programou o sorteio para as 21h (horário de Brasília). Os apostadores aguardam a divulgação das seis dezenas que definirão o resultado da loteria.

O concurso será acompanhado pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Porém, a apuração dos números e a divulgação da premiação ocorrerão após a realização do sorteio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O valor milionário está em disputa porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3069, realizado no domingo (11). Com isso, o prêmio principal acumulou e chegou à estimativa de R$ 150 milhões para esta quarta-feira.

No sorteio anterior, 150 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 26.095,23 cada. Além disso, outras 9.096 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 709,33.

Números da Mega-Sena

Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Mega-Sena

A Caixa divulgará o resultado oficial do concurso 3070 após o sorteio desta quarta-feira. A apuração também definirá quantas apostas acertaram as seis dezenas e os valores destinados aos ganhadores.

As informações serão atualizadas nesta matéria assim que estiverem disponíveis.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

A data do concurso seguinte ao 3070 deve ser consultada no calendário oficial das Loterias Caixa. Dessa forma, a estimativa do próximo prêmio será divulgada após a apuração do sorteio desta quarta-feira.