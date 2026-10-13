Sorteio Mega-Sena hoje: confira as apostas ganhadoras

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 150 milhões nesta quarta-feira (14), no concurso 3.070. O sorteio será a partir das 21h, no horário de Brasília. As apostas podem ser registradas até as 20h do mesmo dia.

A extração foi transferida de terça-feira para quarta-feira em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro.

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Os interessados podem fazer suas apostas em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Mega-Sena acumulou no último sorteio

O prêmio principal acumulou no concurso 3.069, realizado no domingo (11). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas: 05, 19, 22, 44, 47 e 57.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 150 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 26.095,23 cada. Outras 9.096 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e ganharam R$ 709,33 cada.

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a estimativa para o próximo concurso chegou a R$ 150 milhões.

Como apostar na Mega-Sena?

Para concorrer ao prêmio, o apostador precisa escolher pelo menos seis números entre os 60 disponíveis no volante. É possível registrar o jogo presencialmente nas lotéricas ou pela internet, no site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O prazo para participar do concurso 3.070 termina às 20h desta quarta-feira, conforme o horário de Brasília. O sorteio está previsto para as 21h.

A Mega-Sena premia as apostas que acertam quatro, cinco ou seis dezenas. Quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior o preço da aposta e maiores as possibilidades matemáticas de acerto.