Sul do ES concentra 4 das 6 mortes por afogamento nas primeiras semanas de outubro no estado

Das seis mortes por afogamento registradas nas primeiras semanas de outubro no Espírito Santo, quatro foram na região Sul do Estado, sendo duas na cidade de Castelo e duas no município de Conceição do Castelo.

Os dados são do Observatório da Segurança Pública, que informa ainda a ocorrência de óbitos por afogamento em municípios de outras regiões, como Ibiraçu e Pedro Canário, com uma morte em cada.

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Em todo o mês de setembro foram registrados nove mortes por afogamento no estado.

De acordo com o painel, 67% dos casos de mortes por afogamento acontecem aos domingos; 16,7%, às terças-feiras; e 16,7%, às quintas-feiras.

O observatório ainda chama a atenção para os tipos de locais em que esse tipo de ocorrência é mais propício.

Os números mostram que 30,9% dos casos ocorrem em lago, lagoa ou represa; 30,6%, em curso d’água (rios, córregos, ribeirões, riachos, canais ou valas de escoamento); 21,8%, no mar; 4,2%, em piscina; e 3,7%, em cachoeiras.

Afogamento em queda d’água

Neste domingo (11), dois jovens, de 25 e 27 anos, foram vítimas de afogamento em uma queda d’água situada em uma propriedade particular na localidade de Fazenda Viçosa, em Conceição do Castelo, abaixo da região da Cachoeira da Fumaça.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada. Ao chegar ao local, que fica a aproximadamente 300 metros da porteira da propriedade, os militares foram informados de que uma das vítimas entrou na água, mas acabou afundando.

Ao perceber a situação, o segundo homem tentou socorrê-lo, porém também foi puxado para a água e submergiu.

Um terceiro rapaz, que presenciou o ocorrido e também não sabia nadar, correu até uma residência localizada na propriedade para pedir ajuda.

Após avaliar a cena e constatar que o tempo transcorrido desde a submersão ultrapassava 60 minutos, a equipe iniciou os procedimentos de busca e recuperação dos corpos.

Os bombeiros também iniciaram o acionamento de uma equipe especializada em mergulho, enquanto realizavam buscas superficiais na área indicada.

Após aproximadamente 40 minutos de buscas, os bombeiros localizaram as duas vítimas em um trecho de maior profundidade. Os corpos foram retirados da água, e a Polícia Científica foi acionada para os procedimentos necessários.