Sul do ES entra em alerta vermelho para chuva intensa e risco de alagamentos

O Sul do Espírito Santo está sob alerta vermelho para acumulado de chuva neste sábado (3). O aviso de grande perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), começou às 8h30 e permanece válido até as 23h59. O órgão prevê volumes de chuva que podem superar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros ao longo do dia, com risco de ocorrências graves.

De acordo com o alerta, a chuva intensa pode provocar grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em áreas que já apresentam risco.

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A previsão do Inmet também aponta que o centro e o sul do Espírito Santo estão entre as áreas do estado sujeitas a grandes acumulados de chuva neste sábado.

Risco de alagamentos e deslizamentos

A população deve ficar atenta a sinais de movimentação ou alterações em encostas e evitar permanecer em locais considerados de risco durante os períodos de chuva intensa.

Em caso de inundação, a orientação é proteger móveis e outros pertences, colocando-os em locais elevados ou utilizando sacos plásticos para evitar contato com a água.

O que fazer durante a chuva forte?

Entre as recomendações de segurança estão:

Desligar aparelhos elétricos e, se necessário, o quadro geral de energia;

Permanecer em local abrigado;

Evitar áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos;

Observar possíveis alterações em encostas;

Não permanecer próximo a rios, córregos ou áreas que possam transbordar;

Em caso de inundação, proteger os pertences da água.

A orientação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais enquanto durar o alerta.

Telefones de emergência

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Defesa Civil do Espírito Santo mantém uma rede de contatos municipais para atendimento de ocorrências relacionadas a desastres e eventos climáticos.

Alerta: o aviso de grande perigo é válido até as 23h59 deste sábado (3). Portanto, moradores do Sul do Espírito Santo devem redobrar a atenção durante todo o período de vigência.