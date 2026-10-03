Sul do ES entra em alerta vermelho para chuva intensa e risco de alagamentos
Aviso de grande perigo do Inmet é válido até as 23h59 deste sábado (3) e prevê chuva acima de 100 milímetros por dia.
O Sul do Espírito Santo está sob alerta vermelho para acumulado de chuva neste sábado (3). O aviso de grande perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), começou às 8h30 e permanece válido até as 23h59. O órgão prevê volumes de chuva que podem superar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros ao longo do dia, com risco de ocorrências graves.
De acordo com o alerta, a chuva intensa pode provocar grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em áreas que já apresentam risco.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A previsão do Inmet também aponta que o centro e o sul do Espírito Santo estão entre as áreas do estado sujeitas a grandes acumulados de chuva neste sábado.
Risco de alagamentos e deslizamentos
A população deve ficar atenta a sinais de movimentação ou alterações em encostas e evitar permanecer em locais considerados de risco durante os períodos de chuva intensa.
Em caso de inundação, a orientação é proteger móveis e outros pertences, colocando-os em locais elevados ou utilizando sacos plásticos para evitar contato com a água.
O que fazer durante a chuva forte?
Entre as recomendações de segurança estão:
- Desligar aparelhos elétricos e, se necessário, o quadro geral de energia;
- Permanecer em local abrigado;
- Evitar áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos;
- Observar possíveis alterações em encostas;
- Não permanecer próximo a rios, córregos ou áreas que possam transbordar;
- Em caso de inundação, proteger os pertences da água.
A orientação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais enquanto durar o alerta.
Telefones de emergência
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A Defesa Civil do Espírito Santo mantém uma rede de contatos municipais para atendimento de ocorrências relacionadas a desastres e eventos climáticos.
Alerta: o aviso de grande perigo é válido até as 23h59 deste sábado (3). Portanto, moradores do Sul do Espírito Santo devem redobrar a atenção durante todo o período de vigência.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726