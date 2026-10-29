Super Clone x Réplica Comum: Qual É a Diferença de Verdade?

Quem começa a pesquisar relógios réplica no Brasil esbarra logo em duas palavras que parecem sinônimos: “réplica” e “super clone”. Os anúncios usam as duas para tudo, de relógio de camelô a peças que custam alguns milhares de reais. Na prática, elas descrevem produtos muito diferentes, e entender essa diferença é o que separa uma compra que dura anos de um relógio que para no primeiro mês.

Este guia explica, ponto por ponto, onde está a diferença real: no movimento, nos materiais, no acabamento e até na forma de vender. No fim, há uma lista rápida para conferir o relógio nos primeiros dez minutos depois que ele chega.

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“Réplica” é a categoria, “super clone” é o topo dela

“Réplica” é um termo guarda-chuva. Ele cobre qualquer relógio que copia o visual de um modelo de marca, independentemente da qualidade. Já “super clone” não é definição legal nem certificação de ninguém: é o nome que o próprio mercado dá à faixa mais alta das réplicas.

Para um relógio merecer esse nome, duas condições precisam ser cumpridas ao mesmo tempo:

As peças externas são moldadas a partir de um relógio original desmontado. Caixa, bisel, pulseira e fecho seguem as medidas do original, não uma aproximação feita por foto.

Caixa, bisel, pulseira e fecho seguem as medidas do original, não uma aproximação feita por foto. O movimento é um clone da estrutura do calibre original. Não basta ser automático: a disposição das pontes, a posição do balanço e o funcionamento da coroa precisam seguir o calibre verdadeiro.

Se falta uma das duas, o relógio pode até ser uma boa réplica, mas não é super clone. É por isso que as grandes fábricas concentram esse nível de trabalho em poucas marcas, e a Rolex é de longe a mais atendida. Quem procura um Rolex Super Clone encontra hoje movimentos clonados específicos para quase toda a linha da marca.

As três faixas do mercado lado a lado

Na prática, o mercado se divide em três níveis. A tabela abaixo resume o que muda entre eles:

Item Réplica básica Réplica intermediária Super clone Aço Liga não informada ou 316L 316L O mesmo do original (904L quando o original usa 904L) Vidro Mineral ou “safira” só na película Safira Safira, com curvatura e chanfro iguais aos do original Bisel Pintado ou alumínio Alumínio ou cerâmica em partes Cerâmica inteiriça, números preenchidos Movimento Genérico simples ou quartzo Genérico tipo 2824 / 2836 / 9015, sem adaptação Clone dedicado (ex.: Dandong 3235, 3230, 3285, 4131) Data Troca lenta, sem ajuste rápido Troca lenta, com horário proibido para ajustar Troca instantânea à meia-noite Reserva de marcha Pouco mais de 30 horas 38 a 40 horas Cerca de 70 horas nos clones de Rolex Peso em relação ao original Dezenas de gramas a menos Mais de 10 gramas a menos Diferença de até cerca de 3 gramas nos modelos de aço Controle de qualidade Praticamente nenhum Inspeção por amostragem Teste de marcha e de vedação antes de sair da fábrica

O preço acompanha essa escala porque o material e o movimento custam caro de verdade. Um super clone de Rolex de fábrica de topo já sai da fábrica acima de R$ 2.200, antes de qualquer margem de revenda. Um “super clone” anunciado muito abaixo disso dificilmente é o que diz ser.

Movimento: a diferença que não dá para esconder

O movimento é a linha divisória mais clara entre as faixas, e boa parte dela dá para perceber só acertando a hora, sem abrir o fundo.

Direção dos ponteiros. Em um clone de calibre Rolex como o 3235, girar a coroa para cima leva o ponteiro dos minutos no sentido horário. Um 2836 genérico instalado no mesmo relógio faz o ponteiro andar ao contrário.

Em um clone de calibre Rolex como o 3235, girar a coroa para cima leva o ponteiro dos minutos no sentido horário. Um 2836 genérico instalado no mesmo relógio faz o ponteiro andar ao contrário. A “posição fantasma”. Movimentos genéricos têm sempre uma posição de ajuste de data. Montados em um modelo sem data, deixam uma primeira posição da coroa que não faz nada. Os clones dedicados, como o Dandong 3230 do Submariner 124060, eliminam essa posição: puxou a coroa, já ajusta a hora, como no original.

Movimentos genéricos têm sempre uma posição de ajuste de data. Montados em um modelo sem data, deixam uma primeira posição da coroa que não faz nada. Os clones dedicados, como o Dandong 3230 do Submariner 124060, eliminam essa posição: puxou a coroa, já ajusta a hora, como no original. Troca da data. No clone, a data salta de uma vez à meia-noite. No genérico, ela vai sendo empurrada aos poucos e às dez da noite já aparece torta na janela.

No clone, a data salta de uma vez à meia-noite. No genérico, ela vai sendo empurrada aos poucos e às dez da noite já aparece torta na janela. Parada do ponteiro de segundos. Movimentos baratos continuam com os segundos andando enquanto você acerta a hora. Os clones param, como o original.

Movimentos baratos continuam com os segundos andando enquanto você acerta a hora. Os clones param, como o original. Reserva de marcha. O Dandong 3235 roda cerca de 70 horas, em linha com o calibre original. Um 2824 ou 2836 genérico fica em 38 a 40 horas. Se o relógio passou dois dias na gaveta e continua funcionando, é sinal de movimento clonado.

O Dandong 3235 roda cerca de 70 horas, em linha com o calibre original. Um 2824 ou 2836 genérico fica em 38 a 40 horas. Se o relógio passou dois dias na gaveta e continua funcionando, é sinal de movimento clonado. Por baixo do fundo. O clone segue o layout do original: balanço no lugar certo, pontes divididas como no calibre verdadeiro, gravações profundas. O genérico ou aparece como é, ou vem coberto por uma placa decorativa colada, que com o tempo se solta e trava o movimento. Esse é um dos motivos mais comuns de parada em réplicas intermediárias.

Um alerta importante: nenhuma réplica é “Swiss Made”. A lei suíça exige movimento suíço, montagem e inspeção na Suíça e a maior parte do custo no país, e nenhuma fábrica de réplicas cumpre isso. E Dandong, o nome que aparece nos melhores movimentos clonados, é uma cidade da província de Liaoning, no nordeste da China. Quem anuncia “Swiss Dandong” ou não conhece o produto ou está tentando enganar.

Fundo da caixa e pulseira Jubilee com a marcação 904L. No super clone, o aço segue o mesmo padrão do original.

Materiais e construção: por que o super clone encara a balança

Aço. Quando o original usa 904L, o super clone também usa, e a pulseira traz a marcação. As faixas de baixo usam 316L, um aço levemente mais escuro. Lado a lado, a diferença de brilho aparece; sozinho, o relógio engana. Aí entra a balança.

Quando o original usa 904L, o super clone também usa, e a pulseira traz a marcação. As faixas de baixo usam 316L, um aço levemente mais escuro. Lado a lado, a diferença de brilho aparece; sozinho, o relógio engana. Aí entra a balança. Peso. Nos modelos de aço, um super clone fica a até cerca de 3 gramas do original. Um Datejust 36 de fábrica de topo na versão V2 pesa em torno de 120 gramas, contra 121 gramas do original. Réplicas intermediárias costumam ficar mais de 10 gramas abaixo; as básicas, dezenas de gramas.

Nos modelos de aço, um super clone fica a até cerca de 3 gramas do original. Um Datejust 36 de fábrica de topo na versão V2 pesa em torno de 120 gramas, contra 121 gramas do original. Réplicas intermediárias costumam ficar mais de 10 gramas abaixo; as básicas, dezenas de gramas. Medidas. Como a caixa é moldada a partir do original, o Submariner de 41 mm das melhores fábricas bate os 40,6 mm de diâmetro e os 12,4 mm de espessura do original. Nas faixas de baixo, as medidas são “parecidas”: um milímetro a mais de espessura, alças um pouco mais largas, uma lupa Cyclops mais alta. Quem já usou o original percebe no pulso.

Como a caixa é moldada a partir do original, o Submariner de 41 mm das melhores fábricas bate os 40,6 mm de diâmetro e os 12,4 mm de espessura do original. Nas faixas de baixo, as medidas são “parecidas”: um milímetro a mais de espessura, alças um pouco mais largas, uma lupa Cyclops mais alta. Quem já usou o original percebe no pulso. Bisel. Cerâmica inteiriça com números preenchidos não desbota. Bisel pintado ou de alumínio começa a perder a cor nas bordas em poucos meses de uso.

Cerâmica inteiriça com números preenchidos não desbota. Bisel pintado ou de alumínio começa a perder a cor nas bordas em poucos meses de uso. Vidro. Safira não risca com chave no bolso. Vidro mineral ou com película “de safira” ganha riscos finos em semanas.

Safira não risca com chave no bolso. Vidro mineral ou com película “de safira” ganha riscos finos em semanas. Modelos de ouro. Ouro 18k é muito mais pesado que aço. As melhores fábricas resolvem isso com anéis internos de tungstênio, sem alterar espessura nem visual. Nas faixas de baixo, o peso fica faltando ou a caixa fica mais grossa.

Mostrador, ponteiros e gravações sob a lupa

Com uma lupa de 10x, ou até a câmera macro do celular, os detalhes de acabamento ficam evidentes:

Impressão. No super clone, as letras do mostrador têm relevo e bordas nítidas. Nas faixas de baixo, a impressão é chapada e as bordas ficam borradas.

No super clone, as letras do mostrador têm relevo e bordas nítidas. Nas faixas de baixo, a impressão é chapada e as bordas ficam borradas. Ponteiros. Acabamento sem rebarbas e sem marcas de pinça. Marca de pinça é o defeito mais comum das réplicas intermediárias.

Acabamento sem rebarbas e sem marcas de pinça. Marca de pinça é o defeito mais comum das réplicas intermediárias. Luminescência. Brilho uniforme de um índice a outro. Réplicas fracas brilham manchado e apagam em poucos minutos. Basta apagar a luz e tirar uma foto.

Brilho uniforme de um índice a outro. Réplicas fracas brilham manchado e apagam em poucos minutos. Basta apagar a luz e tirar uma foto. Janela de data. Cantos chanfrados e números com o desenho correto. Nas réplicas básicas, a janela é um recorte reto e a fonte dos números é diferente.

Cantos chanfrados e números com o desenho correto. Nas réplicas básicas, a janela é um recorte reto e a fonte dos números é diferente. Rehaut e fecho. Gravações profundas e limpas no anel interno e no fecho. Gravação a laser rasa, com manchas, entrega uma réplica de faixa baixa.

Honestidade é importante aqui: mesmo um super clone, colocado ao lado do original e examinado com macro de 30x, ainda mostra diferenças. O padrão do super clone é “sem diferença na distância normal de convivência, só confirmável abrindo o fundo”, não “impossível de distinguir com equipamento profissional”. Quem promete que nem a loja oficial percebe está mentindo.

Datejust 31 bicolor em ouro rosa com mostrador chocolate. Impressão do mostrador, ponteiros e janela de data são os primeiros pontos a conferir com lupa.

O Datejust é um bom estudo de caso porque é um dos Rolex mais procurados e porque deixa a diferença entre as faixas bem visível. Em uma réplica Rolex Datejust de nível super clone, vale conferir:

Bisel canelado. É o ponto mais difícil do modelo. Nas melhores versões, a largura do bisel acompanha a do original. Em versões mais simples, ele sai um pouco largo, algo que aparece olhando o relógio de frente. A base também importa: bisel de aço com banho por cima dura muito mais do que base de alumínio ou latão, que perde a cor depois de um ou dois anos.

É o ponto mais difícil do modelo. Nas melhores versões, a largura do bisel acompanha a do original. Em versões mais simples, ele sai um pouco largo, algo que aparece olhando o relógio de frente. A base também importa: bisel de aço com banho por cima dura muito mais do que base de alumínio ou latão, que perde a cor depois de um ou dois anos. Espaço entre mostrador e rehaut. No original não existe fresta. Nas versões mais precisas, também não.

No original não existe fresta. Nas versões mais precisas, também não. Banho de ouro nos bicolores. Banho grosso, sem deixar o aço aparecer nas laterais, é o que separa um bicolor que dura anos de um que desbota.

Banho grosso, sem deixar o aço aparecer nas laterais, é o que separa um bicolor que dura anos de um que desbota. Movimento nos tamanhos femininos. Os Datejust de 28 e 31 mm usam calibres próprios para caixas pequenas. Um exemplo é o 2236, desenvolvido a partir do calibre Seagull 2671 e usado em versões de 31 mm. Vale perguntar qual é o calibre exato antes de comprar.

Datejust 31 178274-0014 em aço com mostrador preto. Bisel canelado e pulseira Jubilee são os pontos que mais denunciam uma réplica comum.

Como comprar sem pagar super clone e levar réplica comum

O jeito mais simples de não errar é escolher bem quem vende. Antes de fechar qualquer compra, faça estas perguntas. Quem não souber responder não merece o pedido:

Qual fábrica e qual versão? Um vendedor que realmente trabalha com o produto responde na hora e diz se é V1, V2 ou V3. “Fábrica de topo”, sem nome, é sinal de revenda sem conhecimento. Qual é o calibre? A resposta precisa ser um número, como Dandong 3235 ou 3230, e não “movimento automático premium”. Posso ver fotos do meu relógio antes do envio? Não foto de catálogo: fotos e vídeos da unidade que vai ser enviada para você. O que acontece se chegar com defeito? Um vendedor sério explica o processo; quem não tem processo responde só “fica tranquilo”.

Lojas especializadas em super clone já trabalham dessa forma. Na Mil Relógios, por exemplo, cada página de produto traz a ficha técnica com calibre, diâmetro, material da caixa e da pulseira; o pedido é reservado com um sinal de 10%, e o restante só é pago depois que o cliente aprova as fotos e os vídeos da inspeção do próprio relógio. Esse tipo de processo elimina a principal armadilha do mercado: receber uma peça diferente da que foi anunciada.

Mais três sinais de alerta:

Prazo de envio bom demais. As fábricas de topo liberam lotes pequenos e espaçados por segurança. Algumas trabalham com 3 a 15 dias só para o relógio sair da fábrica. Promessa de envio imediato para qualquer modelo merece desconfiança.

As fábricas de topo liberam lotes pequenos e espaçados por segurança. Algumas trabalham com 3 a 15 dias só para o relógio sair da fábrica. Promessa de envio imediato para qualquer modelo merece desconfiança. Modelo descontinuado que “voltou ao estoque”. Quando uma fábrica para de produzir uma versão, costumam aparecer cópias de outras fábricas usando o mesmo nome.

Quando uma fábrica para de produzir uma versão, costumam aparecer cópias de outras fábricas usando o mesmo nome. Preço muito abaixo do mercado. Material e movimento têm custo real; não existe super clone barato.

Datejust bicolor com estojo e documentos. Fotos da unidade real antes do envio valem mais do que qualquer imagem de catálogo.

Checklist dos primeiros dez minutos

Com o relógio na mão, confira nesta ordem:

Balança. Nos modelos de aço, a diferença em relação ao peso do original deve ficar em torno de 3 gramas.

Nos modelos de aço, a diferença em relação ao peso do original deve ficar em torno de 3 gramas. Coroa. Em modelo sem data, não pode existir posição fantasma. Ao acertar os minutos, o ponteiro deve girar no sentido certo e o ponteiro de segundos deve parar.

Em modelo sem data, não pode existir posição fantasma. Ao acertar os minutos, o ponteiro deve girar no sentido certo e o ponteiro de segundos deve parar. Data. Às dez da noite, a data não deve estar torta na janela; à meia-noite, deve saltar de uma vez.

Às dez da noite, a data não deve estar torta na janela; à meia-noite, deve saltar de uma vez. Luz apagada. Luminescência uniforme em todos os índices.

Luminescência uniforme em todos os índices. Lupa. Ponteiros sem rebarbas ou marcas de pinça; impressão do mostrador com relevo.

Ponteiros sem rebarbas ou marcas de pinça; impressão do mostrador com relevo. Gravações. Rehaut e fecho com gravação profunda e limpa.

Rehaut e fecho com gravação profunda e limpa. Bisel. Cerâmica inteiriça nos modelos de mergulho; números que não saem com a unha.

Cerâmica inteiriça nos modelos de mergulho; números que não saem com a unha. Dois dias parado. Se o relógio continua funcionando depois de 48 horas fora do pulso, o movimento tem a reserva de marcha de um clone.

Se o relógio continua funcionando depois de 48 horas fora do pulso, o movimento tem a reserva de marcha de um clone. Fotos de inspeção. O relógio recebido precisa ser o mesmo das fotos aprovadas antes do envio.

Datejust 31 bicolor no pulso. Na distância normal de convivência, é aqui que um super clone precisa convencer.

Conclusão

Em uma frase: a réplica comum parece o original; o super clone é construído como o original. A diferença está no que não aparece na foto do anúncio: o calibre clonado, o aço certo, as medidas tiradas de uma peça verdadeira e o controle de qualidade antes do envio. Para não errar, siga esta ordem: desconfie de preço abaixo do piso, pergunte fábrica, versão e calibre, exija fotos da sua unidade e, quando o relógio chegar, comece pela balança e pela coroa. Com isso, a maior parte dos golpes fica de fora antes mesmo do pagamento.