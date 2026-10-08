Suspeito de mandar matar homem a facadas é preso em Afonso Cláudio

Mais de um mês após o assassinato de Yago Carvalho Paiva, morto com golpes de faca no pescoço e nas pernas, a polícia prendeu um homem de 46 anos suspeito de ordenar o crime em Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo. O investigado foi localizado na noite de quarta-feira (7), na mesma comunidade rural onde o homicídio aconteceu.

A prisão ocorreu por volta das 19h, na localidade de Alto Piracema, durante uma operação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Militar (PMES). As equipes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça após o avanço das investigações.

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O homicídio aconteceu em 2 de setembro deste ano. Na ocasião, Yago Carvalho Paiva sofreu diversos golpes de faca, principalmente no pescoço e nas pernas.

Familiares chegaram a socorrer a vítima e a levaram ao Hospital São Vicente de Paula. No entanto, Yago já estava sem vida quando deu entrada na unidade de saúde.

Polícia investiga ligação do homicídio com tráfico de drogas

As investigações apontam que a motivação do assassinato pode estar relacionada ao tráfico de drogas. A Polícia Civil identificou indícios que levaram à suspeita de que o homem de 46 anos teria atuado como mandante do crime.

Com o desenvolvimento da investigação, a 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio e Laranja da Terra expediu um mandado de prisão preventiva contra o investigado.

A partir da ordem judicial, policiais civis da Delegacia de Afonso Cláudio e militares do Serviço Reservado de Inteligência e da Força Tática do 15º Batalhão intensificaram as diligências para localizar o suspeito.

Suspeito foi encontrado em residência na zona rural

Durante as buscas, os policiais conseguiram identificar o paradeiro do investigado em uma residência na comunidade de Alto Piracema.

As equipes realizaram a abordagem por volta das 19h de quarta-feira (7). Segundo a polícia, o homem não apresentou resistência ao receber a ordem de prisão.

Os agentes informaram o suspeito sobre o mandado judicial e seus direitos. Em seguida, conduziram o investigado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Na unidade policial, foram realizados os procedimentos legais relacionados ao cumprimento da prisão preventiva.

O homem permanece investigado por suspeita de participação como mandante do homicídio. A prisão preventiva não representa condenação, e a responsabilidade pelo crime deverá ser definida no decorrer do processo judicial.