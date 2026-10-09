Talento escondido? Karaokê do aquinoticias.com vai premiar cantores amadores

Vai estrear, em breve, o Karaokê do aquinoticias.com, uma nova ação voltada à cultura e ao entretenimento. A primeira competição acontecerá durante a Feira Capixaba de Negócios em Alegre, no sábado, dia 14 de novembro e vai abrir espaço para cantores amadores mostrarem seu talento.

O evento será aberto para todo Brasil e contará com transmissão ao vivo. Para concorrer, o interessado deverá fazer a inscrição pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp 28 99991-7726. No momento da inscrição, o candidato precisará enviar todos os dados exigidos e um vídeo curto, com duração máxima de um minuto.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

No vídeo, o participante deverá aparecer cantando e também dizer a frase: “Eu quero participar do Karaokê do aquinoticias.com”. Mas, é importante salientar que a competição será exclusiva para amadores. Profissionais ou pessoas que tenham ligação profissional com canto ou música não poderão participar.

A iniciativa tem como objetivo incentivar pessoas comuns a descobrirem e mostrarem talentos que, muitas vezes, permanecem longe dos palcos. Para o presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e diretor do Grupo Folha do Caparaó (GFC), a ação também amplia a atuação do portal junto ao público.

“O aquinoticias.com tem um importante papel em manter nosso estado informado, mas agora nós também queremos intensificar o trabalho de humanizar, promover e proporcionar entretenimento e exaltar a cultura”, afirma.

Além de dar espaço aos novos talentos, o Karaokê do aquinoticias.com terá premiação em dinheiro. O vencedor receberá R$ 3 mil. O segundo colocado ganhará R$ 1.500, enquanto o terceiro lugar ficará com R$ 500.

“O karaokê é uma modalidade de entretenimento que tem crescido muito e é uma forma interessante de incentivo à cultura, com leveza e divertimento. Então, além de promover diversão, queremos descobrir o talento que há em você”, destaca o diretor.

A etapa de Alegre será o início de uma programação que pretende chegar a diferentes cidades.

“O Karaokê passará por diversos municípios e os vencedores de cada etapa participarão da grande final no Festival de Inverno de Guaçuí, em maio de 2027”, adianta Elias.

Com a iniciativa, o aquinoticias pretende unir diversão, cultura e participação popular, enquanto abre espaço para que novos talentos tenham a oportunidade de subir ao palco e mostrar a voz.

Karaokê do aquinoticias.com: confira como participar

Data: Sábado, 14 de novembro de 2026.

Local: Feira Capixaba de Negócios, em Alegre (ES).

Quem pode participar: Cantores amadores de todo o Brasil. Profissionais da música não poderão concorrer.

Inscrições: Pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (28) 99991-7726.

Como participar: O candidato deve enviar os dados exigidos e um vídeo de até um minuto cantando e dizendo a frase: “Eu quero participar do Karaokê do aquinoticias.com”.

Premiação:

1º lugar: R$ 3 mil

2º lugar: R$ 1.500

3º lugar: R$ 500

Transmissão: A competição terá transmissão ao vivo.

Grande final: Os vencedores de cada etapa disputarão a final no Festival de Inverno de Guaçuí, em maio de 2027.