Taxista é preso após polícia encontrar revólver e material suspeito em casa em Domingos Martins

Um revólver calibre .38, carregado com cinco munições intactas, foi encontrado dentro de um cofre durante uma operação policial realizada em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. A descoberta ocorreu na manhã de quarta-feira (28), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de um taxista de 56 anos, que acabou preso em flagrante.

A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em um imóvel localizado no Centro do município.

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Durante as buscas, os agentes encontraram a arma, da marca Taurus, guardada em um cofre no quarto do investigado. Além do revólver municiado, foram recolhidos dois estojos de munição deflagrados.

Polícia encontra outros materiais durante operação em Domingos Martins

As equipes também localizaram uma porção de substância semelhante à cocaína, duas balanças de precisão, aproximadamente mil embalagens plásticas e oito aparelhos celulares.

Todo o material foi apreendido e será analisado no decorrer das investigações, que buscam esclarecer as circunstâncias relacionadas aos objetos encontrados na residência.

A operação mobilizou policiais da Delegacia de Polícia de Domingos Martins e da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante.

Também participaram equipes K9, do Serviço de Inteligência e da Força Tática da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Suspeito pagou fiança e foi liberado

Após a apreensão dos materiais, o taxista foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Domingos Martins, onde acabou autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

O homem pagou fiança no valor de R$ 5 mil e foi liberado. O procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário após a conclusão das investigações.