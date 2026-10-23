Trabalhador morre e mototaxista fica gravemente ferido em acidente em Cachoeiro
Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (23), no trevo do bairro Arariguaba. As vítimas ocupavam a motocicleta e trabalhariam em uma obra na região.
Um trabalhador morreu e um mototaxista ficou gravemente ferido após uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro, na tarde desta sexta-feira (23), no trevo do bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o acidente aconteceu nas proximidades da Ultramar. As duas vítimas estavam na motocicleta no momento da colisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O homem que morreu trabalhava em uma obra na região, enquanto o outro ocupante da motocicleta era mototaxista.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas. O trabalhador não resistiu aos ferimentos, enquanto o mototaxista ficou gravemente ferido.
O motorista do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos.
Até o momento, a dinâmica da colisão não foi esclarecida. As identidades das vítimas também não foram divulgadas.
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