Trabalhador morre e mototaxista fica gravemente ferido em acidente em Cachoeiro

Um trabalhador morreu e um mototaxista ficou gravemente ferido após uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro, na tarde desta sexta-feira (23), no trevo do bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o acidente aconteceu nas proximidades da Ultramar. As duas vítimas estavam na motocicleta no momento da colisão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O homem que morreu trabalhava em uma obra na região, enquanto o outro ocupante da motocicleta era mototaxista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas. O trabalhador não resistiu aos ferimentos, enquanto o mototaxista ficou gravemente ferido.

O motorista do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos.

Até o momento, a dinâmica da colisão não foi esclarecida. As identidades das vítimas também não foram divulgadas.