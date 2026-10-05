Três deputados estaduais eleitos são do Sul do ES; Peter de Mimoso é o mais votado da região

A região Sul do Espírito Santo terá três representantes na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a partir de 2027. Peter Costa (PP), Victor Coelho (PSB) e Julio da Fetaes (PT) foram eleitos para o Legislativo estadual nas eleições deste domingo (4).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o mais votado entre os três foi Peter Costa, de Mimoso do Sul, com 31.537 votos (1,46%). Aos 36 anos, o odontólogo iniciou a trajetória política como vereador e depois comandou a Prefeitura de Mimoso do Sul por dois mandatos, após ser eleito em 2020 e reeleito em 2024. Em 2026, deixou o cargo de prefeito para disputar uma vaga na Ales.

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Victor Coelho, de Cachoeiro de Itapemirim, recebeu 26.006 votos (1,21%) e também garantiu uma cadeira no Legislativo estadual. Antes de disputar a eleição para deputado, ele teve dois mandatos à frente da Prefeitura de Cachoeiro, eleito em 2016 e reeleito em 2020. Na eleição deste ano, foi eleito pelo PSB pelo sistema de média.

Já Julio da Fetaes, ligado ao movimento sindical e rural, conquistou 17.775 votos (0,82%). Natural de Jerônimo Monteiro, ele já havia disputado uma vaga para deputado estadual em 2022, quando obteve 11.507 votos. Em 2026, aumentou a votação e foi eleito pelo PT, também pelo sistema de média.

A nova composição do Legislativo estadual terá 30 deputados, sendo 16 novos parlamentares e 14 que já ocupavam cadeira na Casa.