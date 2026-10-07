Três homens são presos com pistolas durante operação em Cachoeiro

Três homens foram presos com duas pistolas durante uma operação da Polícia Militar na noite de terça-feira (6), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. As armas estavam dentro de um Chevrolet Onix abordado pelos militares na Avenida Theodorico Ferraço.

A ação fez parte da Operação Cavalo de Aço, realizada por policiais da 1ª Companhia do 9º Batalhão. Ao todo, 12 militares participaram da fiscalização.

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Durante a operação, as equipes abordaram nove motocicletas e quatro veículos. As fiscalizações também resultaram na emissão de seis autos de infração de trânsito e na remoção de dois veículos.

Em uma das abordagens, os policiais pararam um Chevrolet Onix ocupado por três homens. Durante as buscas, foram encontradas duas pistolas Taurus, modelo G2C, que estavam em situação irregular.

Os militares também apreenderam R$ 1.640 em dinheiro.

Diante da ocorrência, os três ocupantes do veículo, identificados pelas iniciais G.L.C., R.F.M. e J.S.J., foram detidos e encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis.