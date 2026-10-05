União Progressista: Dr. Bruno tem maior votação e se destaca como puxador de votos da federação

A votação do deputado federal eleito pelo Espírito Santo Dr. Bruno Resende (União) teve peso importante no desempenho da Federação União Progressista (UP) no que diz respeito a conquista de cadeiras na Câmara dos Deputados.

Com 110.675 votos, ou 5,18% dos votos válidos, o parlamentar, que atualmente exerce o mandado de deputado estadual, terminou à frente de dois políticos de grande peso no estado, como o deputado federal Da Vitória (PP), que se candidatou à reeleição e recebeu 107.466 votos (5,03%), e o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), que se candidatou a uma vaga na Câmara dos Deputados e obteve 82.365 votos (3,86%).

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Por que puxador de votos?

O resultado ajuda a explicar por que Dr. Bruno pode ser considerado o principal puxador de votos da federação, uma vez que na eleição proporcional, a disputa não considera apenas a votação individual de cada candidato.

Para distribuir as vagas de deputado federal, a Justiça Eleitoral utiliza o sistema proporcional. Primeiro, os votos válidos são considerados para estabelecer o quociente eleitoral. Em seguida, os votos recebidos pelos candidatos e pela legenda são contabilizados para determinar quantas cadeiras cada partido ou federação conquista.

Por isso, um candidato com votação muito alta, como a obtida por Dr. Bruno Resende, pode exercer papel relevante para toda a chapa.

Quanto maior o número de votos obtidos pelo conjunto, maior a possibilidade de a federação alcançar os critérios necessários para conquistar cadeiras adicionais. E foi isso que aconteceu com a Federação União Progressistas.

Votação determinante para a terceira cadeira

O desempenho do Dr. Bruno, nesse contexto, foi determinante para que a sigla alcançasse a terceira cadeira na Câmara dos Deputados, conquistada pelo deputado Marcelo Santos.

A votação de Bruno Resende, portanto, não deve ser analisada apenas pelo resultado individual. Dentro da lógica proporcional, seus mais de 110 mil votos tiveram impacto sobre o desempenho coletivo da federação.

Da Vitória também apresentou uma votação superior a 100 mil votos e contribuiu de forma expressiva para o resultado do grupo.