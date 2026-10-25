URGENTE | STF prorroga votação até as 19h no Brasil

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu neste domingo (25) ampliar o horário de votação do segundo turno das Eleições 2026 até as 19h, pelo horário de Brasília. A decisão atende a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentado após relatos de dificuldades enfrentadas por eleitores para chegar aos locais de votação.

Inicialmente, as urnas deveriam funcionar das 8h às 17h em todo o país. Com a decisão anunciada, o prazo de votação foi ampliado em duas horas.

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A solicitação ocorreu após denúncias de redução na oferta de transporte coletivo em diferentes municípios brasileiros, situação que teria prejudicado o deslocamento de eleitores.

Problemas no transporte motivaram pedido

A campanha de Lula alegou dificuldades no transporte público em cidades como São Paulo, Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana.

Segundo os argumentos apresentados, a redução da circulação de ônibus poderia impedir parte da população de exercer o direito ao voto.

Diante da situação, a coligação solicitou a ampliação do horário em todo o território nacional, com o objetivo de garantir condições de participação aos eleitores.

Campanha de Flávio Bolsonaro também pediu prorrogação

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também apresentou um pedido para ampliar o período de votação, mas com abrangência diferente.

A solicitação contemplava municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, onde chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e bloqueios de vias teriam dificultado o acesso aos locais de votação.

A proposta também previa o encerramento da votação às 19h nas localidades mencionadas.