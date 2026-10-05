Vandinho sai das urnas maior e coloca MDB entre as grandes forças partidárias na Assembleia Legislativa do ES

Vandinho Leite (MDB) saiu das urnas de 2026 maior eleitoralmente do que entrou na disputa. Reeleito deputado estadual pelo Espírito Santo, ele recebeu 41.670 votos, 12.514 a mais do que os 29.156 conquistados em 2022, quando ainda concorria pelo PSDB. Com 1,93% dos votos válidos, ficou na quinta colocação entre os candidatos à Assembleia Legislativa.

O resultado ganha outro significado quando se considera a trajetória partidária de Vandinho durante o período pré-eleitoral. Até o fim de 2025, ele presidia o PSDB no Espírito Santo. A situação mudou com a chegada do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao comando da legenda, em uma mudança articulada com a direção nacional tucana. Vandinho foi retirado da presidência estadual e, posteriormente, deixou o partido. A saída também atingiu o deputado Mazinho dos Anjos, que seguiu para o MDB.

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A troca provocou um efeito direto no cenário eleitoral. O PSDB perdeu os dois deputados estaduais que tinha na Assembleia, Vandinho e Mazinho, e ficou sem representação no Legislativo estadual. A chapa para a Câmara Federal também sofreu forte esvaziamento: Victor Linhalis migrou para o PSB e Neucimar Fraga foi para o PL. Na convenção de julho, a Federação PSDB-Cidadania apresentou apenas candidatos à Assembleia e não lançou nomes para deputado federal.

Enquanto o PSDB tentava reconstruir sua chapa, o MDB abriu espaço para os parlamentares que haviam deixado o ninho tucano. Em março, o partido começou a montar uma chapa competitiva para a Assembleia, reunindo nomes com experiência eleitoral e lideranças de diferentes regiões. A estratégia incluiu Vandinho, Mazinho e outros candidatos, entre eles Jeesala Coutinho e Rodrigo da Cozivip.

O resultado das urnas mostrou a dimensão dessa reorganização. O MDB elegeu quatro deputados estaduais, Vandinho Leite, Mazinho dos Anjos, Jeesala Coutinho e Rodrigo da Cozivip, e terminou com uma das maiores bancadas da nova Assembleia, empatado com Podemos e PP, atrás apenas do PL e da federação União Progressista.

Para Vandinho, portanto, a eleição representa mais do que uma reeleição. O deputado atravessou a perda do comando do PSDB, mudou de legenda e ajudou a reconstruir uma chapa proporcional em outra sigla.

O resultado individual também foi expressivo: além dos 41.670 votos, teve na Serra seu principal reduto, 9.754 votos. Com a reeleição, chegará ao quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa.