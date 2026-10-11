Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo em Cachoeiro

Neste domingo (11), há farmácias de plantão para quem precisa de remédios e produtos farmacêuticos. Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Confira as farmácias de plantão – 11/10/2026

1 – DROGARIA BRITO

End.: Rua Bernardo Horta, 274 – Guandu – em frente ao Supermercado Casagrande

Tel.: 99999-7445

2 – USIMED

End.: Praça Gilberto Machado, 11 – Gilberto Machado – próximo a Unimed

Tel.: 3522-8511

3 – DROGARIA MASTER

End.: Rua Bolivar de Abreu, 09 – Abelardo Machado, ao lado da Academia Sport Fit da Ilha da Luz

Tel.: 99920-9571

4 – DROGARIA NOVO PASSO

End.: Rua Coronel Borges, 198 – Coronel Borges, em frente a lotérica do Coronel Borges

Tel.: 99923-7075

5 – DROGARIA JARDIM ITAPEMIRIM

End.: Rua João Antônio Vasques, 71 – Jardim Itapemirim, próximo ao CAIC

Tel.: 3028-5501 | 99935-5501

6 – FARMAVOCÊ

End.: Rua Manoel Pereira da Silva, 7 – Marbrasa, em frente ao Sup. MultiShow

Tel.: 99922-9045