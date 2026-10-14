Velório de cuidadora que morreu em escola de Cachoeiro acontece nesta quarta
Larissa Bonandi Bravim morreu após passar mal na unidade de ensino onde trabalhava. Velório começa às 14h30, no Cemitério Park.
O velório da cuidadora infantil Larissa Bonandi Bravim, que morreu na escola onde trabalhava, acontece nesta quarta-feira (14), a partir das 14h30. A cerimônia será realizada na capela mortuária do Cemitério Park, em Cachoeiro de Itapemirim.
Larissa morreu na última terça-feira (13), após sofrer um mal súbito dentro da Escola Wandyr Furtado Amorim, localizada no bairro Waldir Furtado Amorim, conhecido como BNH de Baixo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O sepultamento está marcado para as 16h30 desta quarta-feira, também no Cemitério Park.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726