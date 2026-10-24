VÍDEO | Acidente entre três veículos causa transtornos na Ilha da Luz, em Cachoeiro
Acidente aconteceu na tarde deste sábado (24) e mobilizou a Guarda Municipal. Ainda não há informações sobre feridos.
Um engavetamento envolvendo pelo menos três veículos foi registrado na tarde deste sábado (24), na região da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Imagens registradas por um motorista que passava pelo local mostram os veículos envolvidos na colisão e a movimentação de pessoas na via. Uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) também aparece nas imagens.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.
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