VÍDEO | Acidente grave deixa duas vítimas e trânsito parado no Sul do ES
Ocorrência foi relatada na tarde desta quinta-feira (29), no sentido Rio Novo do Sul–Iconha. Informações preliminares apontam duas vítimas graves.
Um acidente na BR-101, no trecho entre Rio Novo do Sul e Iconha, deixou duas pessoas gravemente feridas, segundo informações preliminares repassadas por um motorista que passava pela região. A ocorrência foi relatada por volta das 14h desta quinta-feira (29).
De acordo com o relato, o acidente aconteceu após a balança, no sentido Rio Novo do Sul para Iconha. O trânsito estava completamente parado no trecho no momento em que a informação foi enviada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ainda conforme as primeiras informações, duas pessoas teriam sofrido ferimentos graves. Entretanto, o estado de saúde das vítimas ainda depende de confirmação oficial.
A ocorrência segue em apuração e novas informações poderão ser divulgadas conforme a confirmação dos órgãos responsáveis.
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