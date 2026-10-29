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VÍDEO | Acidente grave deixa duas vítimas e trânsito parado no Sul do ES

Ocorrência foi relatada na tarde desta quinta-feira (29), no sentido Rio Novo do Sul–Iconha. Informações preliminares apontam duas vítimas graves.

acidente grave em rio novo
Foto: Redes Sociais / Montagem: @aquinoticias.com

Um acidente na BR-101, no trecho entre Rio Novo do Sul e Iconha, deixou duas pessoas gravemente feridas, segundo informações preliminares repassadas por um motorista que passava pela região. A ocorrência foi relatada por volta das 14h desta quinta-feira (29).

De acordo com o relato, o acidente aconteceu após a balança, no sentido Rio Novo do Sul para Iconha. O trânsito estava completamente parado no trecho no momento em que a informação foi enviada.

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Ainda conforme as primeiras informações, duas pessoas teriam sofrido ferimentos graves. Entretanto, o estado de saúde das vítimas ainda depende de confirmação oficial.

A ocorrência segue em apuração e novas informações poderão ser divulgadas conforme a confirmação dos órgãos responsáveis.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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