VÍDEO | Acidente grave deixa duas vítimas e trânsito parado no Sul do ES

Um acidente na BR-101, no trecho entre Rio Novo do Sul e Iconha, deixou duas pessoas gravemente feridas, segundo informações preliminares repassadas por um motorista que passava pela região. A ocorrência foi relatada por volta das 14h desta quinta-feira (29).

De acordo com o relato, o acidente aconteceu após a balança, no sentido Rio Novo do Sul para Iconha. O trânsito estava completamente parado no trecho no momento em que a informação foi enviada.

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Ainda conforme as primeiras informações, duas pessoas teriam sofrido ferimentos graves. Entretanto, o estado de saúde das vítimas ainda depende de confirmação oficial.

A ocorrência segue em apuração e novas informações poderão ser divulgadas conforme a confirmação dos órgãos responsáveis.

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