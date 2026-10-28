VÍDEO | Avião cai e atinge creche; cerca de 180 crianças e 40 professores estavam no local
Aeronave agrícola atingiu uma creche e uma unidade de saúde em Campo Verde, no Mato Grosso. Câmeras de segurança registraram o acidente, ocorrido na sexta-feira (23).
Um avião agrícola caiu e atingiu parte de uma creche que atende cerca de 180 crianças em Campo Verde, no Mato Grosso, na última sexta-feira (23). Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que também danificou o telhado de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu a aproximadamente 400 metros da pista de decolagem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Prefeitura suspendeu as aulas até quarta-feira (28) para realizar reparos na estrutura. A unidade de saúde também teve os atendimentos temporariamente interrompidos.
A administração municipal informou que o avião não transportava produtos químicos. As causas do acidente serão investigadas.
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