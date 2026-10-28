VÍDEO | Avião cai e atinge creche; cerca de 180 crianças e 40 professores estavam no local

Um avião agrícola caiu e atingiu parte de uma creche que atende cerca de 180 crianças em Campo Verde, no Mato Grosso, na última sexta-feira (23). Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que também danificou o telhado de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu a aproximadamente 400 metros da pista de decolagem.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A Prefeitura suspendeu as aulas até quarta-feira (28) para realizar reparos na estrutura. A unidade de saúde também teve os atendimentos temporariamente interrompidos.

A administração municipal informou que o avião não transportava produtos químicos. As causas do acidente serão investigadas.

Leia também: PM que matou mulher com tiro na cabeça é solto após audiência