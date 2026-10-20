VÍDEO | Bebê de 3 anos morre atropelado por caminhão enquanto brincava no ES
Criança estava com os irmãos na casa da avó, no bairro Praiamar, quando o acidente aconteceu nesta terça-feira (20). Motorista afirmou à polícia que não viu o menino.
Um menino de três anos morreu após um caminhão atropelá-lo na manhã desta terça-feira (20), no bairro Praiamar, na Serra, na Grande Vitória. Segundo familiares, a criança brincava com um patinete em frente à casa da avó quando o veículo a atingiu.
No momento do acidente, o menino estava acompanhado dos dois irmãos, de um e quatro anos. A mãe havia deixado as crianças sob os cuidados da avó e não estava na residência quando o atropelamento aconteceu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com informações o motorista do caminhão se apresentou ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Nova Almeida após o ocorrido. Aos policiais, ele afirmou que não percebeu a presença da criança.
Motorista realizava manobra quando ocorreu o atropelamento
A empresa de materiais de construção responsável pelo caminhão informou que o funcionário realizava uma manobra de retorno em uma rua sem saída quando o menino correu para a frente do veículo.
Ainda segundo a empresa, o motorista e o ajudante acionaram a polícia e comunicaram o acidente aos responsáveis pelo caminhão.
A identidade do condutor não foi divulgada.
Após o atropelamento, familiares entraram em contato com a mãe da criança para informá-la sobre o ocorrido.
Uma amiga da família relatou que os parentes ficaram profundamente abalados com a morte do menino. A tragédia também causou comoção entre moradores da região de Nova Almeida.
A Polícia Científica recolheu o corpo do menino e o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passará por exames de necropsia antes da liberação para os familiares.
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