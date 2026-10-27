Segurança

VÍDEO | Bebê fica em estado grave após ser atropelada por moto durante carreata política no ES

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma motocicleta atingiu mãe e filha durante uma carreata política em Pedro Canário.

Bebê atropelada em Pedro Canário
Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma bebê ficou em estado grave após ser atropelada por uma motocicleta no último domingo (25), em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A mãe da criança também ficou ferida.

Câmeras de segurança registraram o momento em que as duas foram atingidas pelo veículo.

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De acordo com informações preliminares, a mãe acompanhava uma carreata política quando o motociclista perdeu o controle da direção, desviou de um carro e atingiu as vítimas. Com o impacto, a criança foi arremessada do carrinho de bebê. Os dois ocupantes da motocicleta também caíram no chão.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

VÍDEO: Redes Sociais

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AtropelamentoPedro Canário

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