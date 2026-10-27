VÍDEO | Bebê fica em estado grave após ser atropelada por moto durante carreata política no ES

Uma bebê ficou em estado grave após ser atropelada por uma motocicleta no último domingo (25), em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A mãe da criança também ficou ferida.

Câmeras de segurança registraram o momento em que as duas foram atingidas pelo veículo.

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De acordo com informações preliminares, a mãe acompanhava uma carreata política quando o motociclista perdeu o controle da direção, desviou de um carro e atingiu as vítimas. Com o impacto, a criança foi arremessada do carrinho de bebê. Os dois ocupantes da motocicleta também caíram no chão.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.