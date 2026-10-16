VÍDEO | Cabeça d’água impressiona visitantes em cachoeira do Domingos Martins

Uma cabeça d’água registrada na Cascata do Galo, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, chamou a atenção nas redes sociais. O vídeo, divulgado nesta quinta-feira (15), mostra o aumento repentino do volume de água e a força da correnteza na queda d’água.

As imagens mostram a intensidade do fenômeno natural, que pode transformar rapidamente as condições de rios e cachoeiras. A elevação brusca do nível da água representa um perigo para banhistas e visitantes que estejam próximos à correnteza.

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O que é uma cabeça d’água?

A cabeça d’água ocorre quando chuvas intensas atingem as cabeceiras de rios ou áreas mais elevadas de uma bacia hidrográfica. O volume acumulado desce rapidamente pelo curso d’água, provocando uma elevação repentina do nível e aumentando a força da correnteza.

Uma das características mais perigosas desse fenômeno é que ele pode ocorrer mesmo quando não está chovendo no local da cachoeira.

Isso acontece porque a precipitação pode estar concentrada em regiões distantes, nas partes superiores do rio. Assim, visitantes podem ser surpreendidos por uma grande quantidade de água sem perceber previamente a aproximação do perigo.