VÍDEO | Cabeça d’água impressiona visitantes em cachoeira do Domingos Martins
Imagens divulgadas nesta quinta-feira (15) mostram o aumento repentino do volume e da força da água na Cascata do Galo, na Região Serrana do Espírito Santo.
Uma cabeça d’água registrada na Cascata do Galo, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, chamou a atenção nas redes sociais. O vídeo, divulgado nesta quinta-feira (15), mostra o aumento repentino do volume de água e a força da correnteza na queda d’água.
As imagens mostram a intensidade do fenômeno natural, que pode transformar rapidamente as condições de rios e cachoeiras. A elevação brusca do nível da água representa um perigo para banhistas e visitantes que estejam próximos à correnteza.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O que é uma cabeça d’água?
A cabeça d’água ocorre quando chuvas intensas atingem as cabeceiras de rios ou áreas mais elevadas de uma bacia hidrográfica. O volume acumulado desce rapidamente pelo curso d’água, provocando uma elevação repentina do nível e aumentando a força da correnteza.
Uma das características mais perigosas desse fenômeno é que ele pode ocorrer mesmo quando não está chovendo no local da cachoeira.
Isso acontece porque a precipitação pode estar concentrada em regiões distantes, nas partes superiores do rio. Assim, visitantes podem ser surpreendidos por uma grande quantidade de água sem perceber previamente a aproximação do perigo.
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