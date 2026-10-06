VÍDEO | Jararacuçu rara é encontrada em trilha de Muniz Freire

Uma jararacuçu com uma característica incomum de pigmentação chamou a atenção de trilheiros durante uma caminhada em Muniz Freire, na região do Caparaó. O animal foi filmado no dia 13 de setembro por cinco integrantes da equipe Trilha de Formigas, na Trilha do Vale do Guarani, no distrito de Alto Norte.

A serpente apresentava uma variação conhecida como “morph striped”, na qual a pigmentação aparece em forma de listras contínuas. O padrão é diferente das manchas escuras normalmente observadas na espécie.

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As imagens foram posteriormente analisadas por biólogos consultados pela Prefeitura, que destacaram a característica incomum do animal e a relevância do registro feito em ambiente natural.

Segundo os integrantes da equipe, a diferença na aparência da jararacuçu só foi percebida após a gravação do vídeo. Até o momento, nenhum órgão da Prefeitura havia sido oficialmente acionado por causa do flagrante.

VÍDEO: Prefeitura de Muniz Freire

Registro ocorreu em área preservada

A serpente foi encontrada dentro de uma propriedade localizada em uma área de corredor preservado de Mata Atlântica. Contudo, o espaço recebe visitantes para trilhas e atividades de contemplação da natureza.

O proprietário do sítio, Mário César Spadett, afirma que outros animais silvestres também costumam ser vistos na região.

“O local onde a equipe Trilha de Formigas realizou o registro fica na Trilha do Guarani, dentro da minha propriedade, onde é aberto para visitação, trilhas e contemplação da natureza, com uma das mais belas vistas da região. Por diversas vezes temos registros de animais silvestres da fauna da Mata Atlântica”, relatou.

Cuidados ao encontrar serpentes em trilhas

Assim, apesar da curiosidade provocada pelo registro, a jararacuçu é uma serpente peçonhenta. Assim, a recomendação é não tentar tocar, capturar ou provocar o animal.

Em caso de encontro durante uma trilha, especialistas orientam manter distância segura, evitar movimentos bruscos e não tentar se aproximar para fazer fotografias ou vídeos.

Portanto, quem pratica trilhas e outras atividades em áreas de mata também deve utilizar equipamentos adequados, como botas de cano alto e perneiras, que ajudam a reduzir o risco de acidentes com animais peçonhentos.