“You’re young Bruce”: Steve Harris, do Iron Maiden, reconhece vocalista cachoeirense
O vocalista cachoeirense Raphael Mendes foi reconhecido por Steve Harris, fundador do Iron Maiden, em um hotel de São Paulo e recebeu elogios pelo trabalho com banda tributo.
O vocalista cachoeirense Raphael Mendes viveu um momento inesquecível durante a passagem do Iron Maiden pelo Brasil. Steve Harris, baixista e fundador da banda britânica, reconheceu o cantor em um hotel de São Paulo, chamou-o pelo nome e ainda fez um elogio ao trabalho desenvolvido por ele à frente da banda tributo The Beast Experience.
O encontro inesperado foi relatado por Raphael em uma publicação no Instagram. Segundo o cantor, Steve Harris entrou no hotel e, ao avistá-lo, demonstrou já conhecer seu trabalho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Raphael, eu conheço você. Parabéns pelo trabalho, assisto você, muito legal o lance que você faz com orquestra com sua banda”, teria dito o músico, antes de completar com uma frase que surpreendeu ainda mais o brasileiro: “You’re young Bruce” (Você é um Bruce jovem, em tradução livre).
A referência foi a Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden e uma das principais inspirações musicais de Raphael.
Na publicação, o cachoeirense contou que ficou sem reação diante das palavras do ídolo. Ele também destacou a emoção de receber o reconhecimento de Steve Harris, responsável pela criação da banda que inspira sua trajetória musical.
“Na hora eu queria dizer tantas coisas, mas confesso que tudo congelou e fiquei sem reação. Afinal, são palavras do Boss, meu ídolo, o cara que criou o que é a minha maior inspiração”, escreveu.
Raphael encerrou a publicação agradecendo ao músico pelo reconhecimento. O encontro aconteceu durante a passagem do Iron Maiden pelo Brasil e repercutiu entre os fãs de heavy metal.
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