Acidente de carro deixa 10 pessoas mortas
O Corpo de Bombeiros informou que o veículo capotou e caiu dentro de um lago
Dez pessoas morreram em um acidente de carro na madrugada deste domingo, 8, em Barra Mansa, município na região sul do Estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros informou que o veículo capotou e caiu dentro de um lago, na região de Quatis.
Todas as vítimas – cinco adultos e cinco crianças – estavam dentro do carro, e foram retiradas do veículo já sem vida, segundo os Bombeiros. A corporação informou que 30 militares de cinco unidades atuaram no resgate, com dez viaturas e uma embarcação, incluindo dois mergulhadores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Participaram da ação os quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí, além de equipes especializadas do Grupamento de Busca e Salvamento.
A Polícia Civil investiga as causas do acidente por meio da 90ª DP (Barra Mansa). Uma perícia foi realizada no local e documentos foram apreendidos para análise.
A polícia informou que os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde são realizados os exames periciais para identificação, inclusive por meio de perícia papiloscópica, e para a determinação formal das causas das mortes.
Por meio do perfil oficial no X, o governo do Estado divulgou nota em que “lamenta profundamente as mortes”.
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