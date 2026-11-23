Acidente deixa motociclista ferido em avenida movimentada de Cachoeiro
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Gilberto Machado. Vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro.
Um motociclista precisou ser socorrido após bater a cabeça contra o chão durante um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
A ocorrência foi registrada na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, nas proximidades do Posto Senna.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ele teria batido contra a traseira de um carro. Com o impacto da colisão, o motociclista caiu da moto e atingiu a cabeça contra o chão.
Após o acidente, a vítima recebeu socorro e foi encaminhada ao pronto-socorro para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motociclista.
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