Segurança

Acidente deixa trânsito parado nos dois sentidos da BR-101 em Itapemirim

Acidente nas proximidades da antiga Água Mineral do Frade deixa trânsito parado nos dois sentidos da BR-101, em Itapemirim.

Foto: Divulgação

Um acidente registrado nas proximidades da antiga Água Mineral do Frade, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, provocou um grande congestionamento na BR-101 na manhã deste domingo (1º).

O trânsito chegou a ficar completamente parado nos dois sentidos da rodovia, mas foi liberado pouco depois.

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De acordo com as primeiras informações, o congestionamento atingiu tanto o sentido Rio Novo quanto o sentido Cachoeiro de Itapemirim.

Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente nem informações confirmadas sobre possíveis vítimas. Após a liberação, o fluxo de veículos começou a ser normalizado no trecho.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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