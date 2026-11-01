Acidente deixa trânsito parado nos dois sentidos da BR-101 em Itapemirim

Um acidente registrado nas proximidades da antiga Água Mineral do Frade, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, provocou um grande congestionamento na BR-101 na manhã deste domingo (1º).

O trânsito chegou a ficar completamente parado nos dois sentidos da rodovia, mas foi liberado pouco depois.

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De acordo com as primeiras informações, o congestionamento atingiu tanto o sentido Rio Novo quanto o sentido Cachoeiro de Itapemirim.

Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente nem informações confirmadas sobre possíveis vítimas. Após a liberação, o fluxo de veículos começou a ser normalizado no trecho.