Acidente deixa trânsito parado nos dois sentidos da BR-101 em Itapemirim
Acidente nas proximidades da antiga Água Mineral do Frade deixa trânsito parado nos dois sentidos da BR-101, em Itapemirim.
Um acidente registrado nas proximidades da antiga Água Mineral do Frade, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, provocou um grande congestionamento na BR-101 na manhã deste domingo (1º).
O trânsito chegou a ficar completamente parado nos dois sentidos da rodovia, mas foi liberado pouco depois.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com as primeiras informações, o congestionamento atingiu tanto o sentido Rio Novo quanto o sentido Cachoeiro de Itapemirim.
Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente nem informações confirmadas sobre possíveis vítimas. Após a liberação, o fluxo de veículos começou a ser normalizado no trecho.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726