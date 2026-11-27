Um motociclista ficou inconsciente e sofreu ferimentos graves após uma colisão com um Toyota Corolla, na noite desta quinta-feira (26), na localidade de São João, em Vargem Alta.

Quando os militares chegaram ao local, duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), incluindo uma unidade avançada, já prestavam socorro à vítima.

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Segundo o relato do motorista do Corolla, ele seguia no sentido Cachoeiro–Vargem Alta quando sentiu um impacto na lateral direita do veículo e tentou desviar para a contramão.

O condutor afirmou ainda que a motocicleta trafegava com as luzes apagadas pelo acostamento, no sentido contrário ao do automóvel.

De acordo com a equipe do Samu, o motociclista apresentava ferimentos graves no braço direito, na região do fêmur e na perna. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu quadro era estável no momento do atendimento.

Os socorristas encaminharam a vítima diretamente à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Como o motociclista estava inconsciente e nenhum familiar compareceu ao local, a polícia não conseguiu identificá-lo até o encerramento da ocorrência.