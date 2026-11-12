Advogada cria abaixo-assinado para revogar concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga a Eduarda Campopiano

A decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de conceder a Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita por São Paulo, Eduarda Campopiano, do PL, provocou críticas e uma mobilização nas redes sociais. Um abaixo-assinado criado para impedir a entrega da homenagem já ultrapassou 150 mil assinaturas nesta quinta-feira (12).

A Câmara aprovou a concessão da medalha na terça-feira (10). A escolha gerou questionamentos porque Campopiano, de 23 anos, apresenta-se publicamente como a “maior inimiga das feministas”, enquanto a honraria leva o nome de uma compositora que se tornou símbolo da emancipação feminina.

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A proposta partiu dos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias, Alana Passos e Leniel Borel. Os autores justificaram a indicação pela representatividade política da homenageada, que conquistou 1.956.238 votos nas eleições de outubro de 2026 e se tornou a deputada estadual mais votada do país.

Antes da eleição, Campopiano exercia mandato de vereadora em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ela ganhou projeção nacional com posicionamentos conservadores e críticas ao movimento feminista.

Abaixo-assinado pede cancelamento da homenagem

A repercussão ganhou força após a criação de uma petição na plataforma Change.org, intitulada “Impedir a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga a Eduarda Campopiano”.

A iniciativa, organizada por Jessica Acocella, argumenta que a escolha da parlamentar não corresponde ao significado histórico da medalha.

No texto, a autora afirma que a homenagem deveria reconhecer trajetórias associadas à promoção dos direitos das mulheres. Ela também questiona a concessão a uma figura pública que se declara contrária ao feminismo.

O documento pede que a Câmara Municipal reavalie a decisão e preserve o significado da honraria.

Clique aqui: Consultar o abaixo-assinado na Change.org

Vereadores também contestam a medalha

A reação à homenagem chegou ao Legislativo carioca. A vereadora Monica Benicio (PSOL) apresentou, nesta quinta-feira (12), um requerimento solicitando a suspensão da entrega da medalha.

A parlamentar argumenta que as declarações públicas de Campopiano são incompatíveis com os princípios da honraria e questiona os critérios utilizados para aprovar a indicação.

Já a vereadora Joyce Trindade (PSD), que votou contra a concessão, também se manifestou publicamente e apoiou uma mobilização para que a Câmara reveja a decisão.

Outros parlamentares, entre eles Rick Azevedo (PSOL), criticaram a escolha. A contestação também mobilizou representantes do meio artístico.

Quem foi Chiquinha Gonzaga?

Chiquinha Gonzaga foi uma compositora, pianista e maestrina brasileira, reconhecida por sua contribuição à música e por sua atuação em causas sociais, incluindo o movimento abolicionista.

Ela também enfrentou barreiras impostas às mulheres no meio artístico e se tornou uma referência histórica da participação feminina na cultura brasileira.

Criada em 1999, a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga é concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro a mulheres que tenham se destacado em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais.

Entre as personalidades que já receberam a homenagem estão Elza Soares, Maria Bethânia e Conceição Evaristo.

A controvérsia envolve, portanto, a interpretação sobre quais trajetórias devem ser reconhecidas pela honraria. Enquanto os autores da proposta destacam a representatividade política de Campopiano, os críticos questionam sua relação com os objetivos e o legado histórico associados à medalha.

Até as informações consultadas nesta quinta-feira (12), a concessão permanecia formalizada, apesar dos pedidos de suspensão e reconsideração.

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