Alerta de tempestade coloca cidades do ES em atenção neste domingo

Moradores do Espírito Santo devem ficar atentos às condições do tempo neste domingo (15). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade de perigo potencial, válido até as 23h59. A previsão inclui chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou às 9h23 e prevê volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Segundo o Inmet, apesar de o risco ser considerado baixo, as condições meteorológicas podem provocar cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Veja as orientações de segurança

O Inmet recomenda alguns cuidados durante o período de instabilidade:

Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.