Alerta de tempestade no ES: Inmet prevê chuva intensa e granizo neste sábado (14)

O sábado (14) será de atenção por causa do risco de tempestades. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuva intensa, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso começa à meia-noite e segue até as 23h59.

Segundo o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem alcançar velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar da previsão de instabilidade, o órgão classifica o alerta no nível amarelo, considerado de perigo potencial. Isso significa que existe baixo risco de ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.



Inmet orienta população sobre riscos durante tempestades



Diante da possibilidade de ventos intensos, o Inmet recomenda que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores. A orientação considera os riscos de queda de galhos e descargas elétricas.

O instituto também aconselha os motoristas a não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem oferecer riscos durante as rajadas de vento.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada enquanto houver tempestade.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

O aviso permanece válido durante todo o sábado (14), com encerramento previsto para as 23h59.