Anchieta anuncia seleção com vagas para níveis médio, técnico e superior

A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, abriu um novo processo seletivo para contratação temporária de profissionais da área da saúde. As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior, com inscrições gratuitas entre os dias 18 e 24 de novembro. A seleção não terá prova escrita.

A administração municipal publicou o Edital nº 005/2026 nesta sexta-feira (13). O processo busca reforçar as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e garantir a continuidade dos atendimentos à população. Além das contratações previstas, a prefeitura também formará cadastro de reserva.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As oportunidades incluem médicos neuropediatras, psiquiatras, pediatras, cardiologistas, generalistas e ginecologistas, além de médicos veterinários. O edital também contempla fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, biólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas.

Na área odontológica, há oportunidades para cirurgiões-dentistas especializados em periodontia, cirurgia bucomaxilofacial e endodontia. Já para os profissionais de níveis médio e técnico, a seleção oferece vagas para assistente de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e auxiliar de veterinária.



Seleção não terá prova escrita



A Prefeitura de Anchieta realizará o processo seletivo em etapa única, por meio da avaliação de títulos, cursos de qualificação e experiência profissional. A pontuação máxima será de 100 pontos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Os candidatos poderão realizar até duas inscrições, desde que atendam aos requisitos das funções escolhidas. Os contratos terão duração de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

O edital também prevê a reserva de 5% das vagas e do cadastro de reserva para pessoas com deficiência.



Como fazer a inscrição?



As inscrições começam às 8h de quarta-feira (18) e seguem até as 17h do dia 24 de novembro. Todo o procedimento será realizado exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato.

Para participar, os interessados deverão preencher o formulário eletrônico, escolher o cargo pretendido e anexar os documentos exigidos, incluindo comprovantes de escolaridade, qualificação profissional e experiência na área. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A prefeitura divulgará a classificação inicial em 25 de novembro. Os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 26 e 27. Já a classificação final está prevista para 30 de novembro, com homologação do resultado em 1º de dezembro.

Os interessados devem consultar o edital completo para verificar os requisitos, a carga horária e os critérios de pontuação de cada função.

Mais informações podem ser obtidas com a Gerência Estratégica de Gestão de Pessoas, pelos telefones (28) 99275-8926 e (28) 99279-1369.