Anitta diz que tinha 'picos de depressão' nos EUA

Anitta, que está entre os indicados ao Grammy Latino, a ser realizado nesta quinta-feira (12), comentou seu retorno ao Brasil em 2025, e a forma como morar nos Estados Unidos afetava sua saúde mental. Em entrevista ao programa Vix música all access, a artista afirmou passar por “picos de depressão” quando vivia fora.

“Fora do Brasil, eu tinha muitos picos fortes de depressão, ia para um buraco de escuridão, muito ruim”, revelou.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A cantora explicou que sua saúde melhorou desde seu retorno, e que agora a situação está sob controle. “Nunca mais tive desde que voltei a viver aqui (no Rio de Janeiro)”.

“Fico todos os domingos com minha família, fui viajar com minha mãe, estava com meu irmão hoje de manhã… nada na vida é mais importante que isso”, completou.

Ainda no programa, Anitta relatou que também passa por nova fase no âmbito das amizades. A brasileira comentou o relacionamento com Peso Pluma e como os dois se afastaram. Juntos, fizeram a música Bellakeo.

“Faz tempo que não falo com o Peso Pluma”, disse. “Na verdade, tem tanto tempo que não vejo tanta gente desde que voltei a morar no Brasil… Peso é incrível, carinhoso, muito amado, preocupado em como estamos passando, generoso, e foi muito legal trabalhar com ele.”

“Há muitos tipos de artistas que gravamos colaborações que só querem a nossa base de fãs, e não devolvem. Já Peso Pluma queria que os fãs deles estivessem comigo também, conhecendo meu trabalho”, completou.

Leia também: Celso Portiolli rebate críticas após apelo no ‘Teleton’: ‘Sou peitudo, corajoso’